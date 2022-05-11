"Ваши здесь только сопли под носом": в Сети набросились на подвыпившую путинистку Симоньян

Маргариту Симоньян осудили за неудачный тост на 9 мая / instagram.com/_m_simonyan_

Российская журналистка Маргарита Симоньян активно поддерживает войну в Украине и славится своими безумными пропагандистскими высказываниями.

Так, к 9 мая, когда в стране-агрессоре отмечали День победы, путинистка вновь опозорилась постом на своей странице в Twitter с призывом выпить за рашистских солдат, которые сейчас на фронте.

"А теперь еще по сто - за наших ребят, которые сейчас там, на НАШЕЙ земле", - написала она, явно подразумевая, что Украина - не независимое, суверенное государство, а, как в самых сокровенных мечтах тирана-путина, часть рф.

В коментариях под этим постом предположили, что высказывание Симоньян сделала, уже изрядно приняв на грудь празднуя 9 мая. Ей посоветовали проспаться, прежде чем делать подобные заявления.

Маргариту Симоньян осудили за неудачный тост на 9 мая / twitter.com/M_Simonyan

Пост Симоньян вызвал у читателей глубочайшее изумление как количеством, которое может выпить журналистка, так и качеством ее рассуждений "под градусом":

"Ваша" земля - это 200х150. И то, не факт, что кто-то захочет вас иметь удобрением . Скорее всего, сожгут и развеют над просторами, чтобы и памяти не было, во веки веков".

"Болтов тебе жареных, алкоголичка, а не вашу землю".

"Это ж сколько надо выпить, что бы так "земли" перепутать?"

"Ваши здесь только сопли под носом".

"Хоть бы водка паленая оказалась".

"Та ты уже, по моему с 24 февраля каждые 15 минут по 100 накатываешь..."

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Ранее Наташа Королева показала, как в пилотке пляшет с Тарзаном в костюме из советского флага на вечеринке в честь 9 мая.

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