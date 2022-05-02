"Есть разные извращения": хамка Симоньян в своей мерзкой манере ответила Киркорову

Симоньян - лицо российской пропаганды и журналистики/ скриншот из видео

Говорящая голова путинской пропаганды Маргарита Симонян, которая назвала Галкина лицемером, предателем и высказалась о его личной жизни в хамской, оскорбительной, низкой манере, ответила Филиппу Киркорову, который заступился за артиста.

Так, на своей странице в социальной сети Twitter, пропагандистка написала:

А ваши бывшие родственники, Филипп, с.ут этому обществу прямо в рот. Не знаю, может вашим так нравится. Есть разные сексуальные извращения. Но русскому народу как-то не по себе.

Скандал с Галкиным и пропагандистской глоткой Кремля Симоньян

Напомним, что шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Он поддержал Украину и осудил действия россии.

Позже на Галкина началась настоящая травля на его родине. В частности, пропагандистский рот в лице Симоньян назвала Галкина гомосексуалистом.

На защиту Пугачевой и Галкина вдруг встал молчун Филипп Киркоров. Он по сей день никак не прокомментировал войну в Украине, только написал большой пост в поддержку своей подруги Оксаны Марченко.

На этот раз Киркоров записал видеообращение, в котором осудил Симонян и заступился за Пугачеву и Галкина.

"Ты держала свечку, чтоб публично очернять человека, чтобы очернять его семью? Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей? Как ты смеешь публично унижать людей?.Ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен", - гневно отреагировал Киркоров.