УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Есть разные извращения": хамка Симоньян в своей мерзкой манере ответила Киркорову

2 мая 2022, 11:34

Симоньян опустила себя саму ниже некуда.

Симоньян
Симоньян - лицо российской пропаганды и журналистики/ скриншот из видео

Говорящая голова путинской пропаганды Маргарита Симонян, которая назвала Галкина лицемером, предателем и высказалась о его личной жизни в хамской, оскорбительной, низкой манере, ответила Филиппу Киркорову, который заступился за артиста.

Так, на своей странице в социальной сети Twitter, пропагандистка написала:

А ваши бывшие родственники, Филипп, с.ут этому обществу прямо в рот. Не знаю, может вашим так нравится. Есть разные сексуальные извращения. Но русскому народу как-то не по себе.

Скандал с Галкиным и пропагандистской глоткой Кремля Симоньян

Напомним, что шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Он поддержал Украину и осудил действия россии.

Позже на Галкина началась настоящая травля на его родине. В частности, пропагандистский рот в лице Симоньян назвала Галкина гомосексуалистом.

На защиту Пугачевой и Галкина вдруг встал молчун Филипп Киркоров. Он по сей день никак не прокомментировал войну в Украине, только написал большой пост в поддержку своей подруги Оксаны Марченко.

На этот раз Киркоров записал видеообращение, в котором осудил Симонян и заступился за Пугачеву и Галкина.

"Ты держала свечку, чтоб публично очернять человека, чтобы очернять его семью? Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей? Как ты смеешь публично унижать людей?.Ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен", - гневно отреагировал Киркоров.

viber
Филипп Киркоров Симонян война России и Украины
Реклама
Популярное
"Самый тяжелый период прошел": астролог составил гороскоп для Украины на май и рассказал о победе"Самый тяжелый период прошел": астролог составил гороскоп для Украины на май и рассказал о победе Гороскоп на завтра, 2 мая 2022: Львам – непредвиденные траты, скорпионам – судьбоносная встречаГороскоп на завтра, 2 мая 2022: Львам – непредвиденные траты, скорпионам – судьбоносная встреча Солнечное затмение 30 апреля ударит по "палачу Алеппо" Дворникову и всей России - прогноз астрологаСолнечное затмение 30 апреля ударит по "палачу Алеппо" Дворникову и всей России - прогноз астролога Вместо потепления в Украину придет холод, грозы и шквалы - прогноз погоды на первые дни маяВместо потепления в Украину придет холод, грозы и шквалы - прогноз погоды на первые дни мая Украине грозит "второй Мариуполь": какой город под угрозой – Der SpiegelУкраине грозит "второй Мариуполь": какой город под угрозой – Der Spiegel
Поддержите Главред

Последние новости

11:52

Лия Меладзе рассказала, почему папа не пускает ее в Киев: "Приду домой и буду плакать"

11:34

"Есть разные извращения": хамка Симоньян в своей мерзкой манере ответила Киркорову

11:28

"Захочет сохранить лицо": в США сказали, в каком случае Путин может применить ядерное оружиеВидео

11:19

ВСУ разбили штурмовой отряд "вагнеровцев": пленные рассказали много интересного

11:07

Как Путин выбирает генералов, или Почему "поджаривание" Герасимова в Украине ничего бы не измениломнение

Реклама
10:51

ВСУ "отправили на концерт Кобзона" группу сибирского спецназа

10:38

Многодетный Путин: в сети нашлось редкое фото внебрачной дочки диктатора

10:32

Нет 100% гарантии: Зеленский прокомментировал риск нанесения ядерного удара Россией по УкраинеВидео

10:25

4-месячного ребенка всей Украиной искали 8 недель - мальчик нашелся в подземельях "Азовстали"

10:22

Визит Байдена в Украину является вопросом времени - глава комитета по разведке Конгресса США

10:21

"Байрактар" пустил на дно 2 российских катера типа "Раптор": эффектное видеоВидео

10:20

Венгрия заявила, что заблокирует нефтяное эмбарго против РФВидео

10:10

Как рожала Кабаева от Путина: швейцарское издание узнало подробности

09:47

Анджелина Джоли после Львова навестила детей в Бориславе

09:43

Российская ДРГ, готовившаяся сбить пассажирский самолет, "погорела" на постановке нападения на ТРО

09:30

"Она широко расставила… уши": Кондратюк объяснил "отвращение" Канделаки к Джоли

09:30

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов уехал из Изюма до начала атаки ВСУ — NYT

09:18

Визит в логово дьявола: почему Россия может попрощаться с членством в ООНмнение

08:46

"Самолеты оккупантов уже избегают боев": ВСУ только за сутки уничтожили 10 воздушных целейВидео

08:41

Война в Украине: Россия задействовала уже 65% всех своих наземных ВС - разведка Британии

Реклама
08:18

ВСУ на Донбассе захватили вражеский танк Т-72, теперь он будет бить оккупантовВидео

08:01

20-летний защитник Украины в первом бою подбил два танка и одну БМП оккупантовВидео

07:44

Украинский моряк из советского ПЗРК сбил вражеский истребитель за $40 млн

07:08

Современная западная артиллерия, хлынувшая в Украину, изменит ход войны - Washington Post

06:34

Арестович заявил, что на территории РФ начал действовать легион Свобода России

06:29

Окно в две недели: почему Путин теряет последнюю возможность сохранить лицомнение

05:20

Валютная ловушка: что известно о "черном" курсе доллара

04:50

В мае будет переломный момент: астролог составила гороскоп для Украины и назвала исход войныВидео

04:20

Медики рассказали, какой алкоголь самый вредный для сердца

04:10

Самый вкусный пирог из слоеного теста за 10 минут: восхитительно простой рецептВидео

03:40

Эмбарго на нефть и газ приведет к краху России: Фейгин сделал прогноз о сроках войны против УкраиныВидео

03:07

Эксперт рассказал, почему украинская ПВО не сбивает все ракеты русских оккупантовВидео

02:37

"Два мнения - мое и неправильное": названы знаки, с которыми бесполезно спорить

02:02

Грозы, прохлада и даже мороз: синоптик рассказал о погоде в Украине на "майские"

01:30

Развал России: РФ может вернуться в границы Московского княжества - ученый

00:51

Приметы на 2 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:27

Почему пока не может идти и речи об отмене санкций против России: ответ Зеленского

00:08

Перемололи сотни орков: в результате удара ВСУ под Изюмом уничтожено 30 офицеров РФВидео

01 мая, воскресенье
23:58

В России разгорелся скандал: путинский Киркоров очнулся и сделал громкое заявлениеВидео

23:55

Лавров признался, планируется ли завершение войны до 9 мая

Реклама
23:39

Россия разработала четкий план нападения на Молдову - The TimesВидео

23:22

"Бомжи с автоматами и наемнички всякие": Арестович раскрыл сценарий нового наступления РоссииВидео

22:52

После завершения эвакуации орки снова открыли огонь по "Азовстали" - НацгвардияВидео

22:48

"Увидела, что у меня нет ног": медик из Лисичанска рассказала, как выжила после взрываВидео

22:17

Линия боестолкновений находится в 50 км от Кривого Рога - ОВАВидео

22:17

Зеленский раскрыл детали нового этапа эвакуации из Мариуполя и назвал срокиВидео

21:50

Удар по командному пункту РФ под Изюмом: Герасимова срочно эвакуировали в Москву – CITВидео

21:44

Враг готовит наступление на Днепропетровскую область - ЗеленскийВидео

21:29

Ребенка примотали к маме вместе с миной: оккупанты зверски убили украинкуВидео

21:13

Начнется эскалация и новая атака РФ: астролог назвала месяц и самый опасный период войны в УкраинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять