В России разгорелся скандал: путинский Киркоров очнулся и сделал громкое заявление

Киркоров набросился на Симонян / соцсети

На ведущего и юмориста Максима Галкина и певицу Аллу Пугачеву в России сейчас льют немало небылиц, ведь они уехали в Израиль после полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Максим Галкин публично осудил российскую агрессию в Украине и заявил о поддержке беженцев.

Говорящая голова путинской пропаганды Маргарита Симонян назвала Галкина лицемером, предателем и высказалась о его личной жизни.

"Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них любовь... Ну вы понимаете уровень этого лицемерия, вранья и вообще качества этого человека? – заявила Симонян в эфире одного из кремлевских каналов.

На защиту Пугачевой и Галкина вдруг встал молчун Филипп Киркоров. Он по сей день никак не прокомментировал войну в Украине, только написал большой пост в поддержку своей подруги Оксаны Марченко.

На этот раз Киркоров записал видеообращение, в котором осудил Симонян и заступился за Пугачеву и Галкина.

"Ты держала свечку, чтоб публично очернять человека, чтобы очернять его семью? Как на тебя должны смотреть дети Аллы и Максима? Как они должны смотреть на свою родину, в которой оголтелые выкрикивают такое на их родителей? Как ты смеешь публично унижать людей?.Ты не имеешь права сеять раздор. Ты журналист, а не похабная бабка на базаре, разбрасывающая нечистоты слухов и сплетен", - гневно отреагировал Киркоров.

Из-за высказывания Симонян о личной жизни Галкина и Киркорова в России разгорелся дикий скандал. Многие известные артисты, которые выступали на одной сцене с Пугачевой, резко осудили слова кремлевской журналистки.

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Напомним, что шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине.

Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал Андрей Данилко.

В последнем своем обращении он прямо обвинил Россию в циничном ракетном ударе по Одессе и преступлениях в Буче.

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