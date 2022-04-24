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Максим Галкин распек власть РФ за ракетный обстрел Одессы: "Молитесь о мире, но посылаете ракеты"

24 апреля 2022, 18:42

В голове комика не укладывается, насколько у рашистских чинуш высок уровень лицемерия и жестокости.

Максим Галкин высказался об обстреле Одессы российскими войсками / instagram.com/maxgalkinru

Российский актер и комик Максим Галкин продолжает публично критиковать российскую власть за войну в Украине. На сей раз артист обратился к кремлевским кукловодам с вопросами, которые, увы, продолжают оставаться риторическими.

Галкина поражает лицемерие, с которым власть имущие идут на Пасху в церковь, моля о мире, и при этом отдают приказы бомбить мирное население в Украине.

"Я не могу не задать естественных, мне кажется, для каждого человека вопросов. Вот вчера в канун светлого праздника Пасхи, в день схождения Благодатного огня, летят крылатые российские ракеты в жилой дом в Одессе. Погибает семья, погибает трехмесячный ребенок. Как это все бьется? Объясните мне, как это? Начнем с того, что крылатые ракеты не должны прилетать в жилые дома и в будние дни, не только в праздники. Но вы одновременно молитесь с Патриархом Иерусалимским о мире, вы, официальные лица, вы везете Благодатный огонь в Москву... И при этом эта же власть посылает ракеты", - рассуждает комик.

Впрочем, прекрасно зная кремлевское руководство, Галкин предположил, что высокопоставленные чиновники продолжат делать вид, что они не причастны к военным преступлениям в Украине и мире, о которых гудит все цивилизованное общество.

"Или это опять не мы? Я уже слышал объяснение, что это оказывается потому эти высокоточные ракеты попали в жилой дом, потому что ПВО украинское сбило эти ракеты. Т. е. не должно работать ПВО, и тогда все будет хорошо?

В таком количестве страшных вещей виновата россиия, и при этом говорит, что не виновата. Зверства в Буче? - Это не мы. Малазийский "Боинг"? - Это не мы. Мариуполь сравняли с землей? Это не мы. В Одессу летит ракета? - Это мы, но не совсем мы", - подвел итоги кровавой политики кремля артист, и задал вопрос, который, увы, останется без ответа, пока при власти жадные до крови невинных людей, - "Все не мы. А мы чего там делаем?"

Не забыл Максим Галкин и выразить свои глубокие соболезнования всем родным погибших, и поздравить с праздником Пасхи, который очернили и полили кровью рашисты.Читайте также"Самая ужасная пасхальная ночь в жизни": Катя Осадчая помянула одесситку и ее новорожденную дочь

Ракетный удар по Одессе

Оккупанты 23 апреля нанесли ракетный удар по Одессе. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что ПВО сбила несколько вражеских ракет, что также подтверждают и местные. Минимум одна из ракет упала и взорвалась. Один из местных сгорел в своей машине во дворе одного из домов.

Оперативное командование "Юг" заявило о вероятности повторного ракетного удара.

Группировка ПВО воздушного командования "Юг" с 14:00 до 15:00 вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет врага.

Ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95. Были уничтожены два вражеских снаряда и два беспилотника, которые предположительно осуществляли коррекцию полета. Отмечается, что две ракеты поразили военный объект и 2 в жилые дома.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о 8 погибших и 18 раненых, среди погибших трехмесячный ребенок.

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