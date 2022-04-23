Максим Галкин рассказал об угрозах преследованиях ФСБ: "Делают это негласно"

Максим Галкин покинул рф из-за угроз ФСБ / УНИАН

24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное военное вторжение амии рф в Украину, российский ведущий и комик Максим Галкин публично осудил действия рашистской армии.

Вскоре после этого артист с семьей покинул страну, за что многие начали обвинять его в предательстве. Галкин записал видео, в котором рассказал, что сейчас с ним и его творчеством в россии проводится негласная борьба, послужившая предлогом для отъезда.

Так юморист подчеркнул, что с 23 по 25 февраля был на съемках в Москве, через несколько дней после его антивоенного поста российская власть запретила появление его лица в рекламных паузах - сорвались все рекламные контракты, которые должны были пролонгироваться.

Та же судьба постигла и его концерты во всех точках россии - местные власти, фсб, местная администрация стали запрещать выступления Галкина: "Делали это негласно, не давая официальных бумаг, началось запугивание местных организаторов. Из-за этого у меня переносятся или отменяются выступления. Я пытался что-то с этим сделать. Я потерял концертные деньги. Концертов нет, рекламных съемок нет. Я не выступаю в России не потому что я не хочу или зритель так проголосовал. Нет. Эти концерты стали запрещенные", – сказал Максим Галкин.

При этом артист отметил, что покинул страну и проживает сейчас в Израиле со спокойной душой - там ему никто не угрожает. К тому же он привык разграничивать родину и власть, к чему и пожелал также прийти своим фанатам: "Не упрекайте меня в предательстве. Предательства здесь нет. Вы в голове разграничьте "власть" и "родину". Я всегда это различал. И есть люди, которым я верен всегда. Для меня нет границ, есть зритель, зал и сцена".

Читайте такжеСлово "война" запикивают, как мат: Оля Полякова дала интервью Ксении Собчак

Ранее Максим Галкин рассказал, что частью мести за его антивоенные высказывания является распространение оскорбительных слухах в именитых СМИ, которых артист высмеял за нежелание видеть правду.

Другие новости: