УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
  1. Главная
  3. Stars

Максим Галкин рассказал об угрозах преследованиях ФСБ: "Делают это негласно"

23 апреля 2022, 15:39

Артиста "отменяют", как неугодного русской власти.

Галкин
Максим Галкин покинул рф из-за угроз ФСБ / УНИАН

24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное военное вторжение амии рф в Украину, российский ведущий и комик Максим Галкин публично осудил действия рашистской армии.

Вскоре после этого артист с семьей покинул страну, за что многие начали обвинять его в предательстве. Галкин записал видео, в котором рассказал, что сейчас с ним и его творчеством в россии проводится негласная борьба, послужившая предлогом для отъезда.

Так юморист подчеркнул, что с 23 по 25 февраля был на съемках в Москве, через несколько дней после его антивоенного поста российская власть запретила появление его лица в рекламных паузах - сорвались все рекламные контракты, которые должны были пролонгироваться.

Та же судьба постигла и его концерты во всех точках россии - местные власти, фсб, местная администрация стали запрещать выступления Галкина: "Делали это негласно, не давая официальных бумаг, началось запугивание местных организаторов. Из-за этого у меня переносятся или отменяются выступления. Я пытался что-то с этим сделать. Я потерял концертные деньги. Концертов нет, рекламных съемок нет. Я не выступаю в России не потому что я не хочу или зритель так проголосовал. Нет. Эти концерты стали запрещенные", – сказал Максим Галкин.

При этом артист отметил, что покинул страну и проживает сейчас в Израиле со спокойной душой - там ему никто не угрожает. К тому же он привык разграничивать родину и власть, к чему и пожелал также прийти своим фанатам: "Не упрекайте меня в предательстве. Предательства здесь нет. Вы в голове разграничьте "власть" и "родину". Я всегда это различал. И есть люди, которым я верен всегда. Для меня нет границ, есть зритель, зал и сцена".

Читайте такжеСлово "война" запикивают, как мат: Оля Полякова дала интервью Ксении Собчак

Ранее Максим Галкин рассказал, что частью мести за его антивоенные высказывания является распространение оскорбительных слухах в именитых СМИ, которых артист высмеял за нежелание видеть правду.

Другие новости:

viber
война в Украине шоу-бизнес Максим Галкин вторжение России военное вторжение российское вторжение новости шоу бизнеса война России и Украины
Реклама
Популярное
"Видосики" закончились: ВСУ уничтожили взвод солдат из Чечни"Видосики" закончились: ВСУ уничтожили взвод солдат из Чечни Ребенка хоронили дважды: оккупанты расстреляли 13-летнего мальчика, который пытался сбежать от войныРебенка хоронили дважды: оккупанты расстреляли 13-летнего мальчика, который пытался сбежать от войны Из 300 выжили всего 60: ВСУ разгромили батальон оккупантов, который только перебросили в УкраинуИз 300 выжили всего 60: ВСУ разгромили батальон оккупантов, который только перебросили в Украину Украина готова ударить по Крымскому мосту – у Путина разразились резким обвинениемУкраина готова ударить по Крымскому мосту – у Путина разразились резким обвинением ВСУ ликвидировали на Донбассе группу "африканских" наемников, которую прислала РоссияВСУ ликвидировали на Донбассе группу "африканских" наемников, которую прислала Россия
Поддержите Главред

Последние новости

15:45

Украинская разведка вычислила тысячи оккупантов, зверствовавших в Запорожье и Мариуполе

15:39

Максим Галкин рассказал об угрозах преследованиях ФСБ: "Делают это негласно"Видео

15:32

Захлопнуть рашистов в ловушке: эксперт объяснил необходимость уничтожения Крымского мостаВидео

15:17

Оккупанты украли зерно из элеватора в Херсонской области и через захваченный Крым увезли все в РФ

14:56

"Пасхалки хохлам готовят": оккупанты готовятся к новым обстрелам и пишут на снарядах Христос воскресВидео

Реклама
14:50

Пекин не поддержал Путина по Украине: эксперт объяснил, как Китай поставил на место РФВидео

14:42

Благодатный огонь 2022 сошел: видео и что являет собой великое чудо христианстваВидео

14:24

Переговоры в тупике: в США предупредили о рисках ядерного удара РФ по УкраинеВидео

14:08

В Мариуполе оккупанты убили двух маленьких девочек: Лиза и Соня играли в местном театре

13:51

Чтобы розы пышно цвели: как приготовить лучшее удобрение для цветов из того, что всегда есть дома

13:44

Точно бьет на 40 километров: Украину вооружили мощными гаубицами М777 с "умными" снарядамиВидео

13:43

Арестович рассказал о непростой ситуации в Мариуполе и планах оккупантов на Херсонщине

13:28

Когда армия Украины и народ показали способность победить РФ, с Запада хлынуло оружие – Резников

13:26

Гопники из 90-х перепутали район: почему война в Украине - это надолгомнение

12:58

Под Мариуполем ВСУ "перемололи" почти весь личный состав полицаев "ДНР" - разведкаВидео

12:58

Приметы на 24 апреля: что нельзя делать на Пасху и как не попасть в бедуВидео

12:51

Эктор Хименес-Браво впервые показал лицо своей молодой девушки-украинки

12:33

"Снайпер четверых снял сегодня": ВСУ "навешивают" оркам - оккупанты в шокеВидео

12:14

Оккупанты России в начале войны убили священника: что известно о погибшем в Иванково отце Максиме

12:02

Час расплаты и полный крах уже скоро: астролог рассказала, что ждет Путина, Шойгу и всю РоссиюВидео

Реклама
11:57

Ослеп и обжег лицо: врачи спасают получившего тяжелое ранение под Бахмутом бойца ВСУВидео

11:27

Почему Россия попытается закончить войну в Украине до июнямнение

11:19

Мощный контрудар ВСУ под Харьковом: орков выбили из трех населенных пунктовВидео

11:13

Подоляк оценил шансы на завершение войны с РФ дипломатическим путемВидео

10:58

Тяжелое вооружение для Украины: у Зеленского раскрыли детали поставок союзниковВидео

10:46

Германия не готова отказаться от газа из РФ: Шольц опасается "серьезных последствий" для ЕвропыВидео

10:34

Ждем май: астролог назвала даты завершения войны в Украине и возвращения территорийВидео

10:31

Бригада насильников и убийц: "отличившегося" в Буче комбрига РФ повысили до полковникаВидео

10:30

Гороскоп на завтра 24 апреля 2022: Львам – счастливые сны, Скорпионам – подсказки судьбы

09:53

Молоко со взрывчаткой: в Херсоне оккупанты раздают украинцам заминированную гуманитаркуФотоВидео

09:31

Армия Украины бьет оккупантов: Россия атакует, но не может прорвать оборону – разведка БританииВидео

09:18

Как Германию превратили в заложника Путинамнение

09:00

Гороскоп на май 2022: Овнов ждет самый удачный месяц годаВидео

08:53

РФ ударила ракетами по больнице на Николаевщине - там как раз рожала женщина и проводили операциюВидео

08:45

Без Минска-3 и новой войны с РФ: Украина завершает переговоры с гарантами безопасности – ПодолякВидео

08:10

Оккупантов, творивших зверства в Буче, перебросили под Изюм - Генштаб ВСУ

07:40

Заказывали столики в ресторанах: Арестович рассказал о планах оккупантов по захвату Киева

07:02

В Мариуполе РФ могла применить слезоточивый газ, смешанный с химикатами - постпред США в ОБСЕ

06:30

Взрывалось долго: в Херсонской области ВСУ "накрыли" передовой командный пункт

06:29

Главная причины войны, или Почему Путин засиделся в бункеремнение

Реклама
05:30

Рождение наследника Путина: появился неожиданный прогноз о конце войны и развале РФ

05:00

Бунта в регионах и распада России не будет, пока армия Украины не разгромит ее войска – ИлларионовВидео

04:15

"Будет вечно стоять праведный город Марии": Океан Эльзы посвятили песню Мариуполю и его защитникамВидео

03:45

4 ошибки при выборе одежды, которые заставляют выглядеть старше

03:10

Погода на Пасху резко изменится: синоптики рассказали о непогодеВидео

02:36

Слово "война" запикивают, как мат: Оля Полякова дала интервью Ксении СобчакВидео

02:34

Смогут ли оккупанты взять ВСУ в клещи на востоке Украины - военный экспертВидео

02:04

Гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: Близнецам – успех, Стрельцам – перемены в личной жизни

01:31

"Ваш фюрер давно свихнулся!": Невзоров передал пламенный привет последователям Путина

00:58

РФ бьет по Украине Калибрами с подводных лодок: в Британии назвали причинуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять