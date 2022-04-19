Обвинен в убийстве и спасает Аллу от инфаркта: Максим Галкин высмеял росСМИ за нелепые слухи

Максим Галкин высмеял росСМИ за нелепые слухи о его семье / instagram.com/maxgalkinru

Российский актер и комик Максим Галкин, который одним из первых осудил рф за полномасштабное военное вторжение в Украину, переехал с семьей в Израиль, и, похоже, возвращаться не планирует.

Звездная пара, которая прежде в россии была одной з самых могущественных, сейчас поддается гонениям. Про Галкина и Пугачеву а СМИ распространяют гадкие слухи - дескать жить им в Израиле плохо, о чем сам комик жалуется на каждому углу, к тому же он причастен к загадочному убийству одного из своих знакомых, Примадонна слегла с инфарктом, а их детей не принимают.

Сегодня артист выступил с видеообращением к тем, кто распространяет эти слухи. Занимаются этим уважаемые издания, которых юморист упрекнул в слепом и безучастном повиновении российским властям.

"Не могу не прокомментировать, потому что тот уровень вранья заказного про меня достиг какого-то апофеоза. ... Я понимаю, что у вас команда - меня очернить, смешать с грязью, показать, насколько мне здесь плохо. Возьмите вот эту бумажку, на которой вы это все написали, разомните ее хорошо, и подотритесь. Мне хорошо.

Я понимаю, что власть не дает вам писать о том, о чем стоило бы писать. Вам остается только писать желтую, непотребную ересь про артистов. Отстаньте от меня. Вы как слепые лошади ходите по арене по кругу и месите под ногами одно и то же [неценз]. Угомонитесь!" - заявил Галкин.

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Отметим, шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине.

Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал Андрей Данилко.

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