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"Она не собиралась ни на кого нападать": Галкин в ужасе показал горе маленькой украинки из Мариуполя

11 апреля 2022, 22:13

Люди поблагодарили Максима Галкина за то, что он не молчит о войне в Украине и остается "честным человеком".

Галкин
Максим Галкин / УНИАН

Известный российский ведущий и шоумен Максим Галкин, который одним из первых артистов в России высказался против войны в Украине, поделился щемящим рассказом девочки из Мариуполя.

На странице в Instagram Галкин опубликовал видео, в котором Кира Чебенко рассказывает, как убегала с мамой из оккупированного врагом города.

Во время бегства она наступила на растяжку и чудом осталась в живых. В ролике Кира демонстрирует свои ранения и делится, как все происходило.

"Мы выходили из Мариуполя. У нас порвался пакет, мы хотели его поменять и я нашла розетку на земле возле дома. Мама за мной не уследила и я случайно на нее наступила. А потом бабахнуло. Потом, когда была бомба, я присела у сумки. Мама меня взяла на руки и возле кустика посадила. Там была кровь. Обломки быстро достали. У нас была операция", – поделилась девочка.

Сначала семья долгое время жила в подвале. В дом попал снаряд и их засыпало. Впрочем, им удалось выбраться из-под завалов.

Галкин прокомментировал это видео в посте. Артист отметил, что много лет разговаривает с детьми на ТВ и слышал много замечательных детских историй. Впрочем, он отметил, что дети не должны переживать такие ужасы.

"Дети не должны рассказывать такие истории из своей маленькой жизни. Эта украинская девочка точно не собиралась ни на кого нападать..." – отметил Максим.

В комментариях юзеры поблагодарили шоумена за то, что он не молчит о войне в Украине и остается "честным человеком".

Читайте такжеГалкин поплатился за поддержку Украины в войне с Россией: Данилко сообщил подробности

Отметим, шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине.

Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал Андрей Данилко.

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война в Украине Максим Галкин Мариуполь
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