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После побега из РФ Пугачева и Галкин с легкостью могут получить израильское гражданство

24 марта 2022, 06:49

Звездное семейство уже занимается сбором документов, допустил российский адвокат.

Пугачева и Галкин с легкостью могут получить израильское гражданство / скриншот

Алла Пугачева и Максим Галкин находятся в Кейсарии, где живут известные израильские адвокаты и телезвезды. Звездное семейство арендует там дом.

В Сети ходят слухи о том, что Алла Пугачева якобы сейчас спешно собирает документы для того, чтобы получить израильское гражданство, сообщает Teleprogramma.pro.

Как выяснилось, если певица и ее муж захотят стать гражданами Израиля, то смогут сделать это за короткое время. И все благодаря матери Максима Галкина.

"Если исходить из открытых источников, то мать Галкина – еврейка. Я уверен, что по законодательству Израиля предусмотрено ускоренное обретение Галкиным гражданства этого государства, если он, конечно, уже его не получил", – объяснил российский адвокат Александр Архипов.

Читайте такжеВнук Ротару впервые вышел на связь после неудавшегося побега в МолдовуЭксперт добавил, что Примадонна тоже сможет получить гражданство в ускоренном режиме, потому что она законная жена артиста.

Я считаю, что ускорение связано именно с наличием у человека родственников, являющихся евреями, – отметил специалист.

Отметим, шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине.

Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал Андрей Данилко.

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Алла Пугачева Максим Галкин
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