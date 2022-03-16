Галкин поплатился за поддержку Украины в войне с Россией: Данилко сообщил подробности

Галкин поплатился за поддержку Украины в войне с Россией / соцсети

Шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине.

Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал Андрей Данилко в интервью одному из росСМИ, отвечая на вопрос, почему российские звезды начали массово уезжать из россии.

"Потому что они боятся. Они боятся, кто-то планировал отпуск. Я разговаривал с Максимом Галкиным – они планировали, тем более им отказали во всех рекламных контрактах. Он с семьей уехал в Израиль, и пока особой работы нет", - заявил Данилко.

Читайте также"Поверьте, у них всех есть мозги": Кондратюк высказался о позорном поведении российских звездВ то же время сам Галкин не собирается отказываться от своих слов в поддержку Украины. На критику подписчиков он отвечает, что имеет право на свое мнение, даже если оно не нравится государству.

Напомним, польский исполнитель Cypis написал рэп-композицию "Putin", которая через несколько дней стала "трендом" в TikTok и попала в чарты Spotify и Apple Music.

Также сообщалось, что украинские артисты Потап и Настя Каменских растрогали всех украинцев до слез. Рэпер написал жене патриотическую песню о войне в Украине.

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