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"Слезы текут рекой": Настя Каменских заставила плакать всю Украину из-за песни о войне

14 марта 2022, 22:43

Украинцы очень эмоционально отреагировали на новую песню певицы.

Настя Каменских
Настя Каменских / соцсети

Украинские артисты Потап и Настя Каменских растрогали всех украинцев до слез. Рэпер написал жене патриотическую песню о войне в Украине.

Слова проникновенного трека "Я - Україна" Насти Каменских написал ее звездный муж Потап, а музыку – они вдвоем.

Виртуоз Micah The Violinist завершил песню партией на электроскрипке, а Роман Кукулян создал щемящий видеоряд с самыми болезненными кадрами войны – от эвакуации в Ирпене до митинга в Херсоне.

"Украинцы! Каждый день болит все больше, но мы все выдержим! Мы сильны! Только держась духом и сердцем, мы сможем. Не забудем ни одного, кто в эти дни ушел в вечность! Держимся, как бы тяжело ни было", – призвала Настя Каменских в соцсети.

Украинцы очень эмоционально отреагировали на новую песню певицы.

"Очень хорошая песня. До слез", "Все будет Украина. Песня прямо до мурашек", "Хорошо подобранные слова, до слёз. Вместе мы выстоим, люблю нашу Украину", "У меня слезы на глазах. Дорогая Украина, мы справимся, будет мир".

Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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война в Украине Настя Каменских
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