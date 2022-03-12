Маразматичные старички с деменцией играют последнюю партию: Потап обратился к Путину и Лукашенко

Потап назвал Путина и Лукашенко маразматичными старичками с деменцией / Скриншот

Украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине. В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

"То есть два достаточно пожилых, склонных к маразму и деменции, старичка хотят, чтобы мы поверили,что черное это белое и наоборот…Засиделись товарищи пенсионеры, пора и честь знать", - написал Потап в Іnstagram.

По его словам, Путин и Лукашенко играют последнюю партию и очень боятся умирать.

"Думаю, что вы сами понимаете, что играете последнюю свою партию! Наверное вам очень страшно умирать, наверное вы очень боитесь, раз не показываете никаких признаков человеческого … одному мешает ботокс, а второму драник в голове, но людям то не мешает", - добавил музыкант и обратился к жителям этих стран с вопросом, как они это терпят.

"Люди России и Беларуси, неужели Вам не надоело?" - спросил Потап.

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