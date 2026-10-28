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Россиянин Игорь Николаев обратился к другой женщине: скучает

Алена Кюпели
28 октября 2026, 08:05
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Молчун Игорь Николаев неожиданно обратился к молодой женщине с теплыми словами.
Юлия Проскурякова, Игорь Николаев
Игорь Николаев имеет дочь от первого брака/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Проскурякова, Игорь Николаев

Кратко:

  • К кому обратился Игорь Николаев
  • Кто эта женщина

Российский певец Игорь Николаев, который молчит о террористическом нападении РФ на Украину, публично обратился к другой женщине.

Оказалось, что Николаев таким образом решил обратиться к своей дочери от первого брака. Он поздравил ее с днем рождения.

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Как пишут российские пропагандисты, по случаю семейного праздника 66-летний композитор опубликовал в соцсетях редкие фотографии с наследницей и поделился теплыми словами в ее адрес.

Игорь Николаев обратился к женщине и показал фото с ней
Игорь Николаев обратился к женщине и показал фото с ней / Фото ЭГ

Юлии Николаевой 27 октября исполнилось 48 лет. Дочь музыканта уже много лет живет в Соединенных Штатах, а не в террористической России.

В честь дня рождения именинницы артист разместил семейный снимок, на котором запечатлены он сам, его супруга Юлия Проскурякова, старшая дочь и младшая наследница Вероника. К публикации композитор добавил поздравление, в котором признался, что родные любят Юлию, скучают по ней и с нетерпением ждут встречи.

Игорь Николаев стал неузнаваемым
Игорь Николаев имеет двоих дочерей / Фото 7Дней

Нынешняя жена Николаева также присоединилась к поздравлениям. Юлия Проскурякова тепло относится к дочери мужа от первого брака и не раз демонстрировала, что считает ее частью своей семьи.

Что известно о старшей дочери Игоря Николаева

Юлия родилась в 1978 году в Южно-Сахалинске. Ее матерью является Елена Кудряшова - первая супруга композитора, с которой он познакомился еще в школьные годы. Впоследствии пара поженилась, однако их семейный союз распался.

В детстве Юлия занималась музыкой и окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Она также появлялась в музыкальных клипах и участвовала в телевизионных проектах. Несмотря на творческую атмосферу в семье, дочь артиста выбрала собственный профессиональный путь.

Позднее Юлия вместе с матерью переехала в США. Там она построила самостоятельную жизнь вдали от российской музыкальной индустрии.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее на 52-м году жизни скончался талантливый актер Юрий Якуша. Артист запомнился зрителям яркими ролями в театре и популярных сериалах, в частности политической комедии "Слуга народа".

Ранее также в интернете обнаружили архивный клип российского певца Мурата Насырова, который покончил с собой в террористической России.

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О персоне: Игорь Николаев

Игорь Николаев - советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

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