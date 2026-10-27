"Бесило все американское": Горбачева сцепилась с пограничником из-за войны

Вы узнаете:
- Что возмутило Ольгу Горбачеву
- Какие провокационные вопросы о войне задали артистке
Певица и ментор Ольга Горбачева, которая ранее состояла в браке с известным продюсером Юрием Никитиным, рассказала в Instagram о неприятной ситуации, произошедшей с ней сразу после возвращения из Киева в Лос-Анджелес. В аэропорту у звезды возник конфликт с сотрудником американской пограничной службы.
Артистка поделилась, что после выхода из самолета сцепилась с дотошным пограничником, а ее нервная система была на пределе. Горбачева призналась, что ее чрезвычайно разозлили расспросы сотрудника о будущем Украины и сроках завершения боевых действий.
"Хотя моя нервная система хотела уже уехать из Киева, меня никогда так не бесило все американское, как сейчас, когда представители страны творят беспредел. Я сошла такая злая с самолета, что меня сразу загребли к офицерам, потому что я сцепилась с пограничником, который провоцировал вопросами: что я буду делать, когда закончится война, и кто знает, когда она закончится", - рассказала Ольга.
Чем именно закончилась напряженная беседа с офицерами в аэропорту и возникли ли у нее проблемы с прохождением границы, Ольга так и не уточнила.
Где сейчас Ольга Горбачева
После начала полномасштабной войны артистка вместе с дочерьми обосновалась в Соединенных Штатах. К августу 2025 года Горбачева полностью попрощалась с музыкальной карьерой и сосредоточилась на менторстве, развитии женских практик и собственном бренде косметики.
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О персоне: Ольга Горбачева
Ольга Горбачева - украинская певица, бывшая солистка группы "Арктика", телеведущая и журналистка, сообщает Википедия. Бывшая жена известного украинского музыкального продюсера Юрия Никитина.
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