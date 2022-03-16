УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Больной психопат!": польский хит о Путине "взорвал" мировые чарты - его напевает весь мир

16 марта 2022, 06:30
Прослушать новость
Остановить

Песня о российском президенте на Youtube набрала уже 7 миллионов просмотров.

Польский хит о Путине взорвал мировые чарты - его напевает весь мир/ скриншот

Польский исполнитель Cypis написал рэп-композицию "Putin", которая через несколько дней стала "трендом" в TikTok и попала в чарты Spotify и Apple Music.

Песня о российском президенте на Youtube набрала уже 7 миллионов просмотров.

Рэпер выступает против жестокой агрессии России на украинских территориях, поддерживает и помогает беженцам из Украины, а также собирает гуманитарную помощь.

"Сегодня каждый из нас может быть полезным Украине. В рамках акции "Protest wyspiewany" вы можете помочь подарком, словом или творчеством", – написал Cypis еще в первые дни войны.

Через две недели после релиза трек "Putin" попал в ТОП-3 самых популярных песен в Украине в чарте Apple Music, а также стал 15-м по популярности в Spotify. Композиция также находится в трендах на Youtube.

Ранее народная артистка Украины, певица Ирина Билык поделилась стихотворением, которое сама же окрестила Предсказанием. В нем она обращается к российским оккупантам, которые посягнули на суверенитет Украины и жизни украинцев.

Также сообщалось, что украинские артисты Потап и Настя Каменских растрогали всех украинцев до слез. Рэпер написал жене патриотическую песню о войне в Украине.

Читайте также:

viber
война в Украине Владимир Путин Польша
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 16 марта 2022: Близнецам – подсказки судьбы, Скорпионам - хитростьГороскоп на сегодня, 16 марта 2022: Близнецам – подсказки судьбы, Скорпионам - хитрость Путин и Шойгу – за войну с Украиной: в ГУР заявили о расколе в руководстве РФПутин и Шойгу – за войну с Украиной: в ГУР заявили о расколе в руководстве РФ Тайная дочь Путина, мать которой была уборщицей: как она выглядит и почему резко испугалась публикиТайная дочь Путина, мать которой была уборщицей: как она выглядит и почему резко испугалась публики Украина в 2022 году - ошеломляющий прогноз астрологаУкраина в 2022 году - ошеломляющий прогноз астролога Приметы на 14 марта: что нельзя делать и как уберечь семью от бедыПриметы на 14 марта: что нельзя делать и как уберечь семью от беды

Последние новости

07:11

Мощные взрывы в Киеве: рано утром 16 марта оккупанты снова обстреляли столицу

07:00

Куда можно спрятаться, если рядом с вами нет бомбоубежища

06:54

Сколько можно хранить овощи – полезная памятка хозяйкам

06:50

Вторжение России захлебывается, через две недели наступит кульминационная точка – The Daily Mail

06:43

Как изменились цели и задачи России относительно Украинымнение

Реклама
06:30

"Больной психопат!": польский хит о Путине "взорвал" мировые чарты - его напевает весь мирВидео

06:11

Сенат США единогласно осудил Путина как военного преступника

05:47

Планы Кремля захватить Киев "не реализуются никогда" - КличкоВидео

05:22

Война в Украине входит в самую опасную фазу: Волкер назвал причину

04:58

Россия вместо Байдена ввела санкции против его умершего отца

04:37

Ночью в Харькове прогремел мощный взрывВидео

03:30

В ФРГ показали видео, как солдаты РФ застрелили украинца с поднятыми рукамиВидео

02:50

Мощный удар с большой дистанции: корабли РФ обстреляли берег Одесской областиВидео

02:24

Зеленский предупредил оккупантов: РФ закончит войну позором, бедностью и изоляциейВидео

01:53

Врага бьют в воздухе и на земле: РФ за сутки потеряла в Украине 3 самолета и 8 вертолетовВидео

01:22

ВСУ уничтожили 40% войск РФ: оккупанты получили по зубам на ДонбассеВидео

01:00

Наталья Могилевская переделала свой хит Місяць в молитву о прекращении войны

00:47

Зеленский подписал закон о запрете на пропаганду действий России

00:37

Груз 200 для Новочеркасска и Воронежа: ВСУ уничтожили генерала и полковника РФ

00:28

Гороскоп на сегодня, 16 марта 2022: Близнецам – подсказки судьбы, Скорпионам - хитрость

Реклама
00:24

Как защитить квартиру от мародеров – на что нужно обратить внимание в первую очередь

00:18

Блинкен подтвердил обязательство привлечь Путина к ответственности за войну в Украине

15 марта, вторник
23:53

Пока в Украине война: Maruv снялась для российского глянца

23:46

"Мочат гнид ракетами вдогонку": в Сети рассказали о мощном контрударе ВСУ под КиевомВидео

23:29

В войне наметился серьезный успех, мы перешли в контрнаступление - АрестовичВидео

23:18

Оккупантов беспощадно разбили на аэродроме под Херсоном

22:59

Вылетела "со свистом": РФ вышвырнули из Совета ЕвропыВидео

22:53

Три знака зодиака, которые тяжелее всего переносят войну

22:49

Анатолий Анатолич с иронией рассказал, в чем разница между украинцами и русскимиВидео

22:41

В Изюме критическая ситуация, город на грани - горсовет

22:28

"Могила для оккупантов": на Луганщине десантники разгромили группировку врагаВидео

22:03

"Тяжелый процесс": Подоляк подвел итоги переговоров с Россией

22:02

Как закончится история свирепой химеры – Россиимнение

21:48

Помощь на $13,6 млрд: Байден одобрил историческое финансирование для УкраиныВидео

21:30

В Мариуполе оккупанты РФ на улице из танка расстреляли пенсионераВидео

21:21

Олег Винник в новом клипе показал разрушенную Украину: "Песня - набат, крик души!"Видео

21:13

Алексей Арестович. Когда закончится войнаВидеоблоги

21:09

Враг совершил ракетный удар по северному району столицы

21:00

У Путина отправили воевать с Украиной военный оркестр

20:50

"Сбили русского!": на Харьковщине ВСУ уничтожили военный самолет РФВидео

Реклама
20:37

Гороскоп на апрель 2022 для всех знаков зодиака: Стрельцам – риск травм, Козерогам – деньги

20:31

Зеленский выступил перед правительством Канады: главные заявления

20:22

Корабли РФ ударили по населенным пунктам Одесской области, есть раненыеВидео

20:18

Оккупанты РФ пытались штурмом пойти на Харьков: ВСУ нанесли жесткий удар по захватчикам

20:13

Три варианта для Путина: чем может закончиться война в Украинемнение

20:09

Выяснилось, где в Киевской области ведутся активные боевые действия

20:01

Дешево и очень вкусно: невероятно сочные котлеты без мяса с рисом и овощами за 10 минутВидео

19:38

Евросоюз ударил новыми санкциями по РФ – в списке олигархи и элита режима Путина

19:29

"Я преклоняюсь перед их героизмом": Вахтанг Кикабидзе в прямом эфире поднял тост за Украину

18:55

Вкуснейшие картофельные лепешки с зеленью на скорую руку: невероятно простой рецептВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять