"Больной психопат!": польский хит о Путине "взорвал" мировые чарты - его напевает весь мир

Польский хит о Путине взорвал мировые чарты - его напевает весь мир/ скриншот

Польский исполнитель Cypis написал рэп-композицию "Putin", которая через несколько дней стала "трендом" в TikTok и попала в чарты Spotify и Apple Music.

Песня о российском президенте на Youtube набрала уже 7 миллионов просмотров.

Рэпер выступает против жестокой агрессии России на украинских территориях, поддерживает и помогает беженцам из Украины, а также собирает гуманитарную помощь.

"Сегодня каждый из нас может быть полезным Украине. В рамках акции "Protest wyspiewany" вы можете помочь подарком, словом или творчеством", – написал Cypis еще в первые дни войны.

Через две недели после релиза трек "Putin" попал в ТОП-3 самых популярных песен в Украине в чарте Apple Music, а также стал 15-м по популярности в Spotify. Композиция также находится в трендах на Youtube.

Ранее народная артистка Украины, певица Ирина Билык поделилась стихотворением, которое сама же окрестила Предсказанием. В нем она обращается к российским оккупантам, которые посягнули на суверенитет Украины и жизни украинцев.

Также сообщалось, что украинские артисты Потап и Настя Каменских растрогали всех украинцев до слез. Рэпер написал жене патриотическую песню о войне в Украине.

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