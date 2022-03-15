Ирина Билык предсказала скорую и мучительную смерть рашистам

Певица рассказала, что никогда не простит российским оккупантам их зверств.
Народная артистка Украины, певица Ирина Билык поделилась стихотворением, которое сама же окрестила Предсказанием.
В нем она обращается к российским оккупантам, которые посягнули на суверенитет Украины и жизни украинцев.
Билык выразила сожаление, что не может обратится к матерям солдат путинской армии, чтобы рассказать им, какие зверства они совершают.
Закончила стих певица предсказанием, в котором выразила свою уверенность, что оккупанты будут гореть в аду.
"Я постарела лет на 100….
Идет война, летают пули.
Их не спасет уже ничто.
Их всех жестоко обманули.
Им рассказали, что у нас
Страна врагов и наркоманов…
Себя вы видели хоть раз?!
Смотрелись в дно своих стаканов?!
Мальчишки наши защищать
Пошли родную Украину.
Увидеть мне б рашиста мать,
Сказать ей: "Сын твой, мать, – скотина!"
Зверье и то в лесу добрей,
Спасают их законы стаи...
Вы, как орки у дверей...
Детей и мам поубивали...
Я не прощу тебе, рашист,
Сожженный дом, где жили люди...
Гореть тебе в аду огнем!
Я как сказала – так и будет!"
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Ранее австралийская актриса Ребел Уилсон показала президенту РФ Владимиру Путину средний палец, поддержав Украину. Все произошло на церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.
Также мы сообщали, что британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли детектива Шерлока Холмса, примет участие в правительственной программе Великобритании по предоставлению жильяукраинским беженцам.
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