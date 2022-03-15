Ирина Билык предсказала скорую и мучительную смерть рашистам

Ирина Билык написала стих-предсказание о скорой смерти рашистов / instagram.com/bilyk_iryna

Народная артистка Украины, певица Ирина Билык поделилась стихотворением, которое сама же окрестила Предсказанием.

В нем она обращается к российским оккупантам, которые посягнули на суверенитет Украины и жизни украинцев.

Билык выразила сожаление, что не может обратится к матерям солдат путинской армии, чтобы рассказать им, какие зверства они совершают.

Закончила стих певица предсказанием, в котором выразила свою уверенность, что оккупанты будут гореть в аду.

"Я постарела лет на 100….

Идет война, летают пули.

Их не спасет уже ничто.

Их всех жестоко обманули.

Им рассказали, что у нас

Страна врагов и наркоманов…

Себя вы видели хоть раз?!

Смотрелись в дно своих стаканов?!

Мальчишки наши защищать

Пошли родную Украину.

Увидеть мне б рашиста мать,

Сказать ей: "Сын твой, мать, – скотина!"

Зверье и то в лесу добрей,

Спасают их законы стаи...

Вы, как орки у дверей...

Детей и мам поубивали...

Я не прощу тебе, рашист,

Сожженный дом, где жили люди...

Гореть тебе в аду огнем!

Я как сказала – так и будет!"

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Ранее австралийская актриса Ребел Уилсон показала президенту РФ Владимиру Путину средний палец, поддержав Украину. Все произошло на церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.

Также мы сообщали, что британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли детектива Шерлока Холмса, примет участие в правительственной программе Великобритании по предоставлению жильяукраинским беженцам.

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