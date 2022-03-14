Актриса Ребел Уилсон показала средний палец Путину в прямом эфире, вызвав овации зала

Актриса Ребел Уилсон показала Путину средний палец / скриншот с видео

Австралийская актриса Ребел Уилсон показала президенту РФ Владимиру Путину средний палец, поддержав Украину.

Все произошло на церемонии вручения кинопремии BAFTA в Лондоне.

Председатель кинопремии Кришненду Маджумдар открыл церемонию заявлением:

"Вместе с нашими коллегами из Украинской киноакадемии мы солидарны и надеемся на восстановление мира. Мы очень благодарны журналистам, освещающим события в Украине... Наши мысли с народом Украины, а также с теми, кто пострадал от других конфликтов по всему миру".

Читайте такжеГорбунов показал будущее России одним фото: "сдохните в аду!"Ведущая и актриса Ребел Уилсон была более резкой, относительно войны в Украине. Объявляя выступление Эмилии Джонс, она сказала, что на сцене будут два сурдопереводчика, затем, со словами "А это жест для Путина", показала в камеру средний палец, чем вызвала овации зала.

Напомним, бразильский писатель Пауло Коэльо заявил, что война в Украине - это "удобное оправдание" для "русофобии" и назвал полномасштабное вторжение России в Украину, "кризисом".

Также мы сообщали, что британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли детектива Шерлока Холмса, примет участие в правительственной программе Великобритании по предоставлению жильяукраинским беженцам.

Читайте также: