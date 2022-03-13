"Шерлок Холмс" будет принимать украинских беженцев в собственном доме

Британский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по роли детектива Шерлока Холмсач, примет участие в правительственной программе Великобритании по предоставлению украинским беженцам жилья - Homes for Ukraine.

Как сообщает Reuters, несколько дней назад британский актер Бенедикт Камбербэтч он вновь выразил солидарность и поддержку украинцам в войне против России.

"Каждый должен сделать все, что от него зависит. У нас рекордное количество людей, которые вызвались принять украинцев в свои дома. Я надеюсь, что также стану частью этого", - сказал Камбербэтч.

Напомним, бразильский писатель Пауло Коэльо заявил, что война в Украине - это "удобное оправдание" для "русофобии" и назвал полномасштабное вторжение России в Украину, "кризисом".

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