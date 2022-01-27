Билык делала пластику: хирург рассказал, почему бы не решился "переделывать" лицо певицы

Специалист отметил, что наши звезды скрываются под таким огромным слоем макияжа и под таким количеством фильтров фотошопа
Пластический хирург и заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер заверил, что певица Ирина Билык делала пластические операции.
Отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде о качестве работы его коллег, хирург признался, что ничего не исправлял, поскольку исправление – это неблагодарное дело.
"Лучше всего, чтобы исправлял тот человек, который делал операцию, потому что он знает, что было сделано, где какая нитка. Ведь ни в одном протоколе операций невозможно прописать абсолютно все нюансы", - признался Слоссер.
Также он отметил, что наши звезды скрываются под таким огромным слоем макияжа и под таким количеством фильтров фотошопа, что, когда мы их видим не вживую или на расстоянии.
"Нам все кажется идеальным. А если попробовать копнуть, отмыть, отыграть фильтры, то мы можем увидеть что-то другое. В том, что Ирина Билык делала пластические операции, сомнений нет", - подытожил хирург.
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