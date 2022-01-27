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Билык делала пластику: хирург рассказал, почему бы не решился "переделывать" лицо певицы

27 января 2022, 19:01
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Специалист отметил, что наши звезды скрываются под таким огромным слоем макияжа и под таким количеством фильтров фотошопа

Ирина Билык/ instagram.com/bilyk_iryna/

Пластический хирург и заслуженный врач Украины Дмитрий Слоссер заверил, что певица Ирина Билык делала пластические операции.

Отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде о качестве работы его коллег, хирург признался, что ничего не исправлял, поскольку исправление – это неблагодарное дело.

"Лучше всего, чтобы исправлял тот человек, который делал операцию, потому что он знает, что было сделано, где какая нитка. Ведь ни в одном протоколе операций невозможно прописать абсолютно все нюансы", - признался Слоссер.

Также он отметил, что наши звезды скрываются под таким огромным слоем макияжа и под таким количеством фильтров фотошопа, что, когда мы их видим не вживую или на расстоянии.

instagram.com/bilyk_iryna/

"Нам все кажется идеальным. А если попробовать копнуть, отмыть, отыграть фильтры, то мы можем увидеть что-то другое. В том, что Ирина Билык делала пластические операции, сомнений нет", - подытожил хирург.

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Автор: Сергей Кущ
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Ирина Билык новости шоу бизнеса
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