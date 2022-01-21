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Ирина Билык показала отца своего сына - фото

21 января 2022, 19:58
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Пара прожила вместе три года.

Билык
Билык показала своего бывшего мужа / Скриншот

Украинская певица Ирина Билык показала поклонникам фото своего бывшего возлюбленного – Андрея Оверчука, с которым она обвенчалась в 1998 году, но уже в 2001 году разошлась.

За три года совместной жизни у пары родился сын Глеб, которому сейчас 22 года. В Instagram-stories поклонники поинтересовались, общаются ли папа и сын. В ответ Билык опубликовала архивное фото.

На снимке Андрей держит новорожденного малыша на руках.

Также она написала, что сын с отцом общаются, а вот Ирина с бывшим мужем – нет.

"Глеб общается с папой, но я уже давно не общаюсь", – написала артистка.

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Напомним, ранее Билык показала свою роскошную квартиру в Одессе.

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