"Не по собственному желанию": известная актриса покинула Украину с сыном

Виктория Маремуха вместе с четырехлетним сыном вынужденно уехала из Киева в Португалию.

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Виктория Маремуха уехала из Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Виктория Маремуха

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Почему Виктория Маремуха решила уехать из Украины

Где актриса будет жить с сыном

Украинская модель и актриса Виктория Маремуха вместе с четырехлетним сыном приняла непростое решение покинуть Украину. Звезда уехала за границу и сообщила об этом в Instagram.

Как призналась сама актриса, она совершенно не хотела покидать любимый Киев, однако на этом настоял ее бывший муж-иностранец. Он объяснил свою позицию тем, что в украинской столице становится все опаснее из-за постоянных вражеских обстрелов и критических отключений электроэнергии. Ради безопасности их общего четырехлетнего сына Луки Виктория согласилась выехать за границу.

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Куда уехала Виктория Маремуха / фото: instagram.com, Виктория Маремуха

"Меня так накрыло в самолете где-то за час до посадки. Видимо, тогда пришло осознание, что я уезжаю не в отпуск (это отдельное чувство - когда ты едешь не по собственному желанию, а вынуждена покинуть дом, который любишь). Утром накрыло еще сильнее. И мое философское "принимать все" заменило "это несправедливо", - рассказала Виктория.

Сейчас Виктория вместе с ребенком остановилась в доме тети Луки в Португалии. В ближайших планах артистки - найти собственное жилье и обустроить быт на новом месте.

Сын Виктории Маремухи / фото: instagram.com, Виктория Маремуха

"Даю себе пару дней пожить с этим. Не быть сильной, но дальше обещаю себе понемногу приступить к созданию нового и интересного раздела своей жизни", - поделилась актриса.

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О персоне: Виктория Маремуха Виктория Маремуха - украинская модель, блогер, актриса и телеведущая. Финалистка шоу "Супермодель по-украински-2" (второе место). В сериале "Киев днем и ночью" играла сама себя. На ее счету также работа телеведущей на утреннем шоу "Ранок з Україною", сообщает Википедия.

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