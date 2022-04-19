Лиза и Гарри уже учатся в Израиле: Пугачева и Галкин начали новую жизнь после побега из России

Пугачева и Галкин начали новую жизнь после побега из России / instagram.com/maxgalkinru/

Двойняшки Лиза и Гари Галкины начали обучение в Израиля после переезда из России. Звездные родители нашли им онлайн-репетиторов.

Алла Пугачева и Максим Галкин выбрали для детей онлайн-обучение с репетиторами,пишет kp.ru, ссылаясь на окружение пары.

Ранее дети Пугачевой и Галкина учились в частной гимназии в Подмосковье. Стоимость обучения около миллиона гривен в год.

Двойняшки с юных лет играют на музыкальных инструментах и знают английский и французский языки.

instagram.com/maxgalkinru/

Напомним, по слухам, звездное семейство находится в Кейсарии, где живут известные израильские адвокаты, телезвезды. Пугачева и Галкин арендуют дом, где обосновались с детьми Гарри и Лизой. Также звездные родители якобы планируют получить израильское гражданство.

Отметим, что именно Максим Галкин был одним из первых российских звезд, который осудил военное вторжение России в Украину. Из-за этого юморист попал в список запрещенных артистов в России, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал Андрей Данилко.

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