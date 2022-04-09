Ургант, Собчак и не только: российские звезды внезапно захотели израильское гражданство и уехать из РФ

Российские звезды получают израильское гражданство и уезжают из РФ / соцсети

После начала войны, которую Россия развязала в Украине, многие российские звезды покинули родную страну, а некоторые из них начали получать вторые гражданства.

Скорее всего, причиной побыстрее получить паспорт другой страны, стала реакция знаменитостей на политику путинского режима.

Иван Ургант

В 2018 году телеведущий получил израильское гражданство. Говорят, в ближайшее время телеведущий насовсем переберется в жаркую страну, ведь он выставил на продажу подмосковный дом в "Горках-10" и апартаменты в Москва-сити.

instagram.com / urgantcom/

Моргенштерн

Информация о получении израильского гражданства исполнителем появилась в Telegram "Голос Израиля".

Авторы поста добавили фотографию россиянина, который якобы заполнял документы для получения гражданства Израиля. Сообщалось, что раньше он участвовал в различных еврейских мероприятиях в Москве и говорил, что у него есть еврейские корни со стороны матери.

t.me/VoiceOfIsrael

Ксения Собчак

Российская журналистка Ксения Собчак также получила израильское гражданство, пишет газета Haaretz. Источник СМИ, знакомый с подробностями, подтвердил, что Собчак и ее сын от первого брака получили гражданство Израиля. Способствовало этому то, что дедушка Собчак по материнской линии - еврей. Отец ее сына, Максим Виторган, тоже имеет еврейское происхождение.

Позже она это информацию опровергла.

соцсети

Максим Галкин и Алла Пугачева

Хоть официального подтверждения о получении второго гражданства звездным семейством и нет, но сейчас Алла Пугачева и Максим Галкин находятся в Кейсарии, где живут известные израильские адвокаты и телезвезды. Звездное семейство арендует там дом.

instagram.com/maxgalkinru/

Как выяснилось, если певица и ее муж захотят стать гражданами Израиля, то смогут сделать это за короткое время. И все благодаря матери Максима Галкина.

"Если исходить из открытых источников, то мать Галкина – еврейка. Я уверен, что по законодательству Израиля предусмотрено ускоренное обретение Галкиным гражданства этого государства, если он, конечно, уже его не получил", – объяснил российский адвокат Александр Архипов.

Стоит отметить, что именно Максим Галкин был одним из первых российских звезд, который осудил военное вторжение России в Украину. Из-за этого юморист попал в список запрещенных артистов в России, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал Андрей Данилко.

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