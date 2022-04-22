Российский артист решил помогать украинским беженцам

Галкин не остался в стороне от украинской трагедии / Reuters

Российский артист и юморист Максим Галкин решил помогать украинским беженцам.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram в видео Reels.

Он начал с того, что объявил дополнительные концерты в Израиле, на которые моментально раскупаются билеты.

"Мы живем в непростое время и являемся свидетелями и очевидцами величайшей человеческой трагедии, гуманитарной катастрофы мирового масштаба, когда миллионы украинцев покидают свой кров и не имеют средств к существованию. Поэтому я решил часть денег, которые я заработаю на туре в Израиле перечислить украинским беженцам", - сообщил Галкин на своей странице в Instagram.