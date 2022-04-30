"Он потерял все, замка нет": Галкин расплачивается за поддержку Украины в войне с Россией

Галкин поплатился за поддержку Украины в войне с Россией / скриншот

Украинская ведущая Маша Ефросинина разговаривала по телефону с российским артистом Максимом Галкиным после того, как тот осудил российское правительство из-за ракетного обстрела Одессы.

В комментарии для программы "Гроші" на "1+1" ведущая отметила, что инициатором разговора был Галкин. Звонил он ей и в первые дни войны, но тогда очень боялась услышать что-то типа: "Ну как вы там? Держитесь".

Ефросинина заявила, что после того, как Галкин осудил нападение РФ на Украину, он лишился в России не только работы, но и жилья.

"Он потерял все. Он не давал мне права разглашать подробности, но скажу так: замка [в поселке Грязь под Москвой] уже нет. Все забрано, готовится уголовное дело, его по полной программе вычеркивают, очерняют в прессе. То есть с ним происходит все то, чего боятся артисты в России. Его нет и не будет, а если будет, то его имя будет навсегда очернено и полито дерьмом. Ну как, "навсегда"? Пока эта власть действует", – отметила Ефросинина.

Ведущая призналась, что поблагодарила Галкина за его обращение после ракетного обстрела Одессы российскими оккупантами.

"А он сказал прекрасную фразу: "Да ты понимаешь, что я как раз считаю, то, что я делаю, – это нормально!" Это естественная реакция на происходящее в Украине. Но получается, что я белая ворона, потому что все остальные молчат", – процитировала слова Галкина Ефросинина.

Читайте такжеСобчак рассказала, чем для Галкина обернется освещение правды о войне в УкраинеОна подчеркнула, что ее коллега сделал свой выбор – потерять все, но оставить совесть.

Напомним, что шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине.

Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал Андрей Данилко.

В последнем своем обращении он прямо обвинил Россию в циничном ракетном ударе по Одессе и преступлениях в Буче.

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