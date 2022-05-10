Пробила дно: Наташа Королева в пилотке сплясала с Тарзаном в костюме из советского флага

Наташа Королева показала, как отмечает 9 мая / instagram.com/koroleva__star

Певица украинского происхождения Наташа Королева показала, как веселится на вечеринке в честь 9 мая в россии, пока войска рф обстреливали мирных жителей на ее родине.

На своей странице в Instagram артистка выложила серию сторис, снятых на одной из столичных тусовок ко Дню победы. В кадре бывшая киевлянка появилась в весьма странном наряде - советской пилотке, пуховике в пол, брюках хаки и нелепых ботинках на тракторной подошве.

Впрочем, на фоне своего мужа, стриптизера и закоренелого рашиста Тарзана (Сергей Глушко), Королева выглядела адекватно, ведь мужчина вырядился в костюм ярко-красного цвета с орнаментом из серпов и молотов. Псевдопатриотичное издевательство над советским флагом он дополнил солнцезащитными очками.

На видео парочка танцевала под советские военные песни и активно позировала с другими гостями мероприятия.

Среди них оказался и российский юморист Владимир Винокур, которому недавно запретили въезд в Латвию на неопределенный срок.

Наташа Королева, человек-советский флаг и Владимир Винокур / instagram.com/koroleva__star

Также Наташа Королева приняла участие в российском концерте, посвященном 9 мая. Певица с гордостью вышла на сцену страны-агрессора, исполняя песню Синий платочек. Правда, на своей странице в Instagram она выложила исполнение этой же песни на более нейтральном фоне, и тщательно подчищает гневные комментарии в свой адрес.

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Ранее "отличилась" другая певица украинского происхождения - Таисия Повалий исполнила перед россиянами Пісню про рушник на украинском языке. Ее сын, музыкант Денис Повалий, открестился от этого поступка матери.

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