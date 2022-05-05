Променяла Украину на трусы: Наташа Королева засветилась на концерте в объятиях рашиста-Тарзана

Певица вышла на сцену в честь 9 мая в компании "старой гвардии" путинских пропагандистов.
Российская певица украинского происхождения Наташа Королева окончательно определилась со своей позицией относительно войны в Украине.
4 мая в подмосковной деревне Крекшино состоялась продажа Королевой своей родины - певица приняла участие в концерте посвященному 9 мая. Вместе с предательницей на сцену выходили открытые рашисты Алксандр Буйнов, Лев Лещенко, и супруг псевдокиевлянки Сергей Глушко (Тарзан).
Ранее в СМИ ходили слухи о том, что артистка переживает кризис в отношениях с престарелым стриптизером - Тарзан не единожды публично демонстрировал свое одобрение военной политики кремля, а Королевой приписывали патриотизм и проукраинские настроения.
Однако это выступление на концерте перечеркнуло все надежды на порядочность Наташи Порывай (настоящая фамилия певицы).
К слову, фотографии мероприятия, на которых светится Королева и ее муж-путинист, в Сеть выложила другая участница концерта. В то время как сама артистка деликатно молчит об этом событии в своих социальных сетях.
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Ранее журналист Дмитрий Гордон подверг жесткой критике украинку Наташу Королеву за то, что она рекламирует концерт в российском Урюпинске, умалчивая геноцид своего народа.
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