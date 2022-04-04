"Тут детей насилуют, а ты про концерты в Урюпинске пишешь": Гордон обматерил Королеву в прямом эфире

Гордон и Королева / соцсети

Журналист Дмитрий Гордон подверг жесткой критике украинку Наташу Королеву за то, что она рекламирует концерт в российском Урюпинске, умалчивая геноцид своего народа.

Гордон в эфире телемарафона "Украина Вместе" назвал исполнительницу "у*бищем, чью голову уже ничем нельзя вылечить".

Он добавил, что следит за социальными сетями тех знаменитостей, которые игнорируют войну в Украине, продолжая демонстрировать свою привычную жизнь. И прошелся по Королевой.

"Ты девочка, жившая на Борщаговке рядом со мной, у нас был один классный руководитель в средней школе. Учительница украинского языка и литературы. Ты поешь украинские песни, ты любишь Украину, как ты говоришь", – выразил журналист свое непонимание позиции певицы .

По словам Гордона, он якобы примирился с молчанием артистки, но ее недавний анонс концерта в городе Урюпинск не укладывается у него в голове.

"Это анекдот. То есть здесь детей убивают, насилуют детей в Буче. А ты, бл*ть, пишешь, что у тебя концерт в Урюпинске. У*бище, просто у*бище! И таких много там. Тоже с больной головой. Ты же украинка, как ты можешь?" – эмоционально высказался собеседник телеведущих.

Ранее журналист Дмитрий Гордон решил показать, откуда же появилась идея использования именно этих символов.

Гордон также показал, как русские "дикари" реагируют на блокировку соцсетей.

Читайте также: