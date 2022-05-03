Главный стриптизер диванных войск: путинист Тарзан съязвил в адрес российских звезд, покидающих рф

Тарзан высказался про покинувших рф российских звезд / Instagram

52-летний стриптизер Сергей Глушко (Тарзан), который получил известность благодаря браку с певицей украинского происхождения Наташей Королевой, решил раскритиковать российских звезд, которые бегут из рф от безумного тирана-президента и его кровавой военной политики, в частности в Израиль.

Тарзан с первых дней полномасштабного военного вторжения в Украину поддерживал путина и даже пытался грозить цивилизованному обществу Третьей мировой.

Престарелый танцовщик, в надежде погреться еще немного у огня, которым уже начала полыхать разрушаемая санкциями и распрями россия, решил хайпануть напоследок и выдал тираду о тех, кто выезжает из страны.

Их Глушко нелестно сравнил с продуктами жизнедеятельности: "Всех россиян я от души хочу поздравить с тем, что свалили те, кто учится сейчас картавить. Спасибо, русская весна! Избавила Россию от [фекалий - неценз.]".

В комментариях артиста упрекнули в том, что рассуждать на подобные темы очень удобно, сидя дома на диване, в тепле и уюте. Также у Тарзана поинтересовались, почему же он сам, офицер армии в запасе, который еще вполне призывного возраста, или его 20-летний сын Архип не пошли защищать "идею", за которую так ратует стриптизер.

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Ранее мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай решительно поддержала Украину и без колебаний отреклась от зятя-путиниста Тарзана.

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