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Муж киевлянки Наташи Королевой "топит" за "русский мир" и угрожает Третьей мировой войной

26 марта 2022, 01:05

Пока сама певица молчит, Тарзан рассуждает, почему всем перестала нравится Россия.

Тарзан публично поддержал политику Кремля и рассуждал о Третьей мировой войне / instagram.com/tarzan___official

Стриптизер и супруг певицы Наташи Королевой Сергей Глушко решил высказать свое мнение о нападении РФ на Украину, и сложившейся в связи с этим ситуации в мире.

Так танцор, возомнив себя великим политологом, решил обратиться за информацией к Википедии. Не дочитав статью об определении геноцида, Глушко решил на своей странице в Instagram процитировал лишь ее первую строчку, на основе которой и построил умозаключение.

Так муж Королевой пытался объяснить, почему верит в пропаганду о "русском мире", поддерживает связанную с ним военную политику Кремля и нападение на Украину.

Он не понимает, почему весь мир ополчился против России, и не видит признаков геноцида украинского народа в ходе полноценной войны, которую развязала РФ на Украине.

Стоит отметить, что Тарзан практически двадцать лет состоит в браке с Наташей королевой - певицей украинского происхождения, которая хоть и строила свою карьеру в РФ, но при каждом удобном случае подчеркивала, что она - киевлянка.

Тарзан публично поддержал политику Кремля и рассуждал о Третьей мировой войне / instagram.com/tarzan___official

Меж тем, поддерживает ли взгляды своего супруга сама Королева, пока неизвестно. Певица хранит молчание с самого начала активного военного вторжения на территорию Украины и даже не пытается использовать свое влияние на благо охваченной войной Родины.

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Ранее украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, рассказал о знакомстве с Владимиром Путиным и первом впечатлении о президенте-диктаторе.

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