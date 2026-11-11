"Ни одной клетки силы": Наталья Могилевская голодала семь дней

Певица рассказала об аскезе.

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Почему Наталья Могилевская голодала / коллаж: Главред, скрин из видео

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Почему Наталья Могилевская голодала семь дней

Как артистка добиралась домой после изнурительных съемок

Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками в Instagram кадрами возвращения домой после изнурительной работы. Артистка призналась, что за ее плечами остались трое суток съемок вокального шоу "Голос країни", а также строгая аскеза.

По словам певицы, она отдала работе все силы и уже не могла добраться домой в обычном положении. Поэтому ее команда оборудовала комфортную лежанку прямо в багажнике автомобиля.

видео дня

Наталья Могилевская - аскеза / скрин из видео

"Трое суток съемок "Голоса страны". Седьмой день я на голоде. Это была аскеза ради близкого человека. Давайте так. У меня нет ни одной клетки силы, чтобы доехать домой, поэтому мне мои сделали вот так", - поделилась Могилевская.

Чтобы звезда могла отдохнуть по дороге, заботливая команда расстелила теплое покрывало прямо в багажнике машины. На видео певица, одетая в серый теплый халат и утепленные кроксы, с улыбкой устроилась в импровизированной зоне отдыха и помахала в камеру.

Наталья Могилевская - Голос країни / скрин из видео

"И скажите мне, что я не красавица", - с улыбкой произнесла Наталья Могилевская.

Рассказ Натальи Могилевской о семидневной аскезе смотрите тут.

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О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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