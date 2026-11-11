Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Ни одной клетки силы": Наталья Могилевская голодала семь дней

Кристина Трохимчук
11 ноября 2026, 12:28
google news Подпишитесь
на нас в Google
Певица рассказала об аскезе.
Почему Наталья Могилевская голодала
Почему Наталья Могилевская голодала / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Почему Наталья Могилевская голодала семь дней
  • Как артистка добиралась домой после изнурительных съемок

Известная украинская певица Наталья Могилевская поделилась с поклонниками в Instagram кадрами возвращения домой после изнурительной работы. Артистка призналась, что за ее плечами остались трое суток съемок вокального шоу "Голос країни", а также строгая аскеза.

По словам певицы, она отдала работе все силы и уже не могла добраться домой в обычном положении. Поэтому ее команда оборудовала комфортную лежанку прямо в багажнике автомобиля.

видео дня
Наталья Могилевская - аскеза
Наталья Могилевская - аскеза / скрин из видео

"Трое суток съемок "Голоса страны". Седьмой день я на голоде. Это была аскеза ради близкого человека. Давайте так. У меня нет ни одной клетки силы, чтобы доехать домой, поэтому мне мои сделали вот так", - поделилась Могилевская.

Чтобы звезда могла отдохнуть по дороге, заботливая команда расстелила теплое покрывало прямо в багажнике машины. На видео певица, одетая в серый теплый халат и утепленные кроксы, с улыбкой устроилась в импровизированной зоне отдыха и помахала в камеру.

Наталья Могилевская - Голос країни
Наталья Могилевская - Голос країни / скрин из видео

"И скажите мне, что я не красавица", - с улыбкой произнесла Наталья Могилевская.

Рассказ Натальи Могилевской о семидневной аскезе смотрите тут.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что звезда сериала "Парочка следователей" Юлия Буйновская призналась, что у нее диагностировали сахарный диабет второго типа. В интервью Алине Доротюк актриса рассказала, что болезнь проявилась на фоне тяжелых эмоциональных переживаний во время съемок.

Также муж Ирины Федишин Виталий Човнык прервал молчание после трагической гибели их нерожденной дочери Вероники. В своем Instagram продюсер обвинил медицинский персонал в халатности, которая едва не привела к смерти самой певицы.

Читайте также:

О персоне: Наталья Могилевская

Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Наталья Могилевская новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ цинично обстреляла рынок, когда там было много людей: есть погибшая и раненые

РФ цинично обстреляла рынок, когда там было много людей: есть погибшая и раненые

13:01Украина
Город без фонарей: в Киеве полностью выключают уличное освещение

Город без фонарей: в Киеве полностью выключают уличное освещение

12:48Энергетика
Украина отвергла новый план США по Донбассу: что предлагали Трамп и его представители

Украина отвергла новый план США по Донбассу: что предлагали Трамп и его представители

12:41Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Горбунов заговорил о еще одном ребенке с Осадчей

Горбунов заговорил о еще одном ребенке с Осадчей

Сколько времени должна бродить капуста: указаны сроки для разных температур

Сколько времени должна бродить капуста: указаны сроки для разных температур

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

Температура подскочит до +22 градусов: когда в Украине резко потеплеет

Температура подскочит до +22 градусов: когда в Украине резко потеплеет

Модные шапки на зиму 2027: как стильно утеплиться в холодное время года

Модные шапки на зиму 2027: как стильно утеплиться в холодное время года

Последние новости

13:31

"Вызвала заболевание": Потап нашел оправдание кисте Насти Каменских

13:26

Почему батарея остается холодной: что проверить перед вызовом мастераВидео

13:17

Как правильно хранить муку: распространённая ошибка может испортить все запасы

13:01

РФ цинично обстреляла рынок, когда там было много людей: есть погибшая и раненые

12:59

Не 90 км/ч: исследование определило более экономичную скорость для автомобилей

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
12:55

Почему нельзя чокаться и в каком случае это неизбежно: правила этикета

12:48

Город без фонарей: в Киеве полностью выключают уличное освещение

12:42

Картофель не будет прорастать всю зиму: как ее хранят опытные хозяева

12:41

Украина отвергла новый план США по Донбассу: что предлагали Трамп и его представители

Реклама
12:39

Почему нельзя вытирать сиденье унитаза туалетной бумагой: объяснение японцев

12:28

"Ни одной клетки силы": Наталья Могилевская голодала семь днейВидео

12:22

Возвращение к правилам "холодной войны": что Европа готова обсудить с РФ в Абу-Даби

12:05

Кто умеет лучше других поддерживать окружающих: названы четыре даты рождения

11:45

Китайский гороскоп на завтра, 12 ноября: Змеям - осмотрительность, Лошадям - команда

11:36

"77 – энергия жизни": Михаил Поплавский презентовал более 60 авторских книг и электронную библиотеку актуально

11:18

РФ атаковала энергетику в восьми областях: какие регионы остались без света

11:15

Армия РФ продвинулась возле ключевого города: что происходит на фронте

11:11

Денежное дерево сбрасывает листья: чего нельзя делать с растением в ноябре

10:46

Как вежливо отменить планы в последнюю минуту: основные правила этикетаВидео

10:43

Звезда "Парочки следователей" узнала про неизлечимую болезнь после роли

Реклама
10:36

Это эпоха нового "левого" поворота: Эйдман - о перспективах Европымнение

10:34

Замиокулькас пустит много новых побегов: куда нужно поставить горшок

10:25

Как сделать стильную домашнюю теплицу: неожиданный лайфхак со старым сервантом

10:18

Буданов встретился в Абу-Даби с организатором покушения на себя – Le Monde

09:52

"Маленький белый гроб": муж Федишин назвал врачей, причастных к потере дочери

09:51

Устаревший жир исчезнет без долгого трения: чем отмыть плиту без химии

09:32

Путин возвращается к ультиматумам 2021 года: в ISW оценили цели РФ на переговорах

09:27

Россияне массированно обстреляли Житомирщину: есть раненые и значительные разрушения

09:02

Расколются при первом морозе: какие вазоны нельзя оставлять на улице зимойВидео

08:45

Одежда высохнет в разы быстрее: поможет простой трюк с бутылкой

08:25

РФ атаковала Кривой Рог, Харьков и Запорожье: люди без света, есть пострадавшиеФото

08:16

РФ планирует развернуть 20 баз для запуска дронов: к чему готовятся оккупанты

07:27

Удары дронов вывели из строя 30% нефтеперерабатывающих мощностей РФ — Reuters

06:56

Дроны атаковали один из крупнейших портов РФ на Балтике: пожар виден из Эстонии

05:47

Гороскоп на завтра, 12 ноября: Тельцам — праздник, Водолеям — ловушка

05:02

Большинство неправильно использует нижнюю полку холодильника: что там должно быть

04:33

Нужно ли дарить подарок в ответ: как поступить, чтобы не опозориться

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

03:33

Одна морозная ночь может обернуться проблемой: что нельзя оставлять в машине

02:30

Деньги перестанут быть проблемой: три знака зодиака выберутся из кризиса

Реклама
10 ноября, вторник
23:28

Обмен пленными, вопрос Донбасса и ПВО: Зеленский сделал ряд важных заявлений

22:38

"Война длится слишком долго": Кушнер раскрыл, чего хочет Трамп от переговоров

22:08

Не все хризантемы переживут зиму: какие сорта нужно выкапывать

21:51

РФ не пойдет на уступки за столом переговоров: что реально повлияет на Кремль

21:18

"Я был шокирован": Фицо рассказал о частной беседе с премьером Украины

21:02

Налет исчезнет, а капли не будут оставлять следов: чем помыть душевую кабинуВидео

20:49

Тест на IQ: нужно найти зебру среди жирафов за 9 секунд

20:37

До 4 очередей без света: Укрэнерго предупредило об отключениях 11 ноября

20:24

Новый формат прекращения огня: что Украина предложила РФ на переговорах

19:39

Не стоит ориентироваться на цвет: как выбрать сладкий и сочный гранатВидео

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять