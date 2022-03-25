"Исчадие ада": Данилко рассказал о знакомстве с Путиным

Данилко Андрей / Сегодня

Украинский артист Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, рассказал о знакомстве с президентом-диктатором Владимиром Путиным.

В интервью изданию Медуза Данилко рассказал, что Путин в жизни очень отличается от телевизионного образа.

По его словам, он был деликатен, внимателен, будто вербует, а вот на экране – настоящее "исчадие ада".

Данилко отметил, что Путин "все время играет какого-то супермена".

"Ему хочется быть на виду, но на самом деле его описать можно только одним словом – преступник", - говорит артист.

По словам Данилко, о Путине говорят, что он будто вербует собеседника.

"Сегодня обсуждал это с другим человеком, с которым мы выступали перед Путиным. Этот человек говорил: "Путин в момент (личной встречи - ред.)влюбляет в себя". Мы не знаем все их кагэбэшные штучки. Про него говорят, что он как будто вербует тебя постоянно. Он деликатен, внимателен. Но ничего близко похожего с тем человеком, которого я вижу на экране (то воспоминание не имеет - ред.). Это исчадие ада", – рассказал артист.

Ранее Андрей Данилко резко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина и рассказал, как его нужно наказать за вторжение в Украину. В одном из последних интервью он признался, что застрелил бы Путина, если бы у него была возможность его встретить. Сейчас Данилко считает недостаточным такое наказание для Путина.

Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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