"Застрелиться или умереть от пули — слишком легкая смерть": Данилко предложил наказание для Путина

Данилко предложил наказание для Путина / скриншот

Известный украинский шоумен и артист Андрей Данилко резко высказался в адрес президента РФ Владимира Путина и рассказал, как его нужно наказать за вторжение в Украину.

В одном из последних интервью он признался, что застрелил бы Путина, если бы у него была возможность его встретить.

Сейчас Данилко считает недостаточным такое наказание для Путина.

"Это была моя эмоциональная история. Но на 26-й день войны я понимаю, что мне хотелось бы увидеть его в суде. Просто застрелиться или умереть от пули — для путина слишком легкая смерть. Хочу видеть его на скамье подсудимых. Вместе с окружающим, что ему потакает. Там ведь, на верхушке, все связаны. И они понимают это. Конечно, многим хотелось бы сейчас найти выход из ситуации, придумать вариант Б, В, а выходит только Ж — ж*опа!", - подчеркнул Данилко.

Читайте такжеНападение России на Украину: в Кремле заявили, что Путин "пока не добился" своих целейРанее украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, заявил, что президенту России Владимиру Путину для полного сходства с Адольфом Гитлером осталось застрелиться в бункере после войны против Украины.

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