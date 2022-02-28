УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Путину для полного сходства с Гитлером осталось застрелиться в бункере - Данилко

28 февраля 2022, 01:09

Сам артист на данный момент находится в Киеве и не планирует уезжать, периодически спускается в убежище.

Андрей Данилко
Андрей Данилко / СТБ

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, заявил, что президенту России Владимиру Путину для полного сходства с Адольфом Гитлером осталось застрелиться в бункере после войны против Украины.

"Я бы хотел российским людям, российским артистам, которые, конечно, боятся, сказать, чтобы они прочитали детское стихотворение Корнея Чуковского "Тараканище". Вот просто прочитайте его от начала до конца. Кого вы боитесь?", - сказал Данилко в эфире телеканала "Киев".

Он считает, что Путин пародист и делает все по сценарию фашистской Германии: "приемы, слова, как это все происходит".

"Да ты, конечно, уже в учебниках, Путин! Для того, чтобы быть окончательным Гитлером, тебе надо зайти в этот свой, б...дь, бункер и застрелиться на х…й!", - добавил певец.

Также артист сказал, что считает Путина сумасшедшим человеком.

Реклама

Кроме того, Данилко признался, что виделся с президентом РФ на закрытой вечеринке в 2004 году.

"Если бы я знал, что такое будет, я б его убил", - отметил звезда и добавил, что Путин может ненавидеть Украину, но он ненавидит и свой народ, посылая людей на войну и страдания.

"Путин, ты не получишь Украину, получишь дулю", - заявил Данилко.

Сам артист на данный момент находится в Киеве и не планирует уезжать, периодически спускается в убежище.

Также он сказал, что никогда не пел фразу "Russia goodbye", но теперь будет: "После того, что началось сейчас, в песне I want you see буду петь только "Russia goodbye" (в оригинале Dancing Lasha Tumbai – ред.), и добавил, что звезды, которые поддерживают политику страны-агрессора вскоре будут страдать от стида.

Напомним, в России государственное агентство РИА Новости опубликовало материал под названием "Наступление России и нового мира", в котором оправдывается война, развязанная РФ против Украины.

Читайте также:

viber
война в Украине Андрей Данилко Владимир Путин
Сейчас вы просматриваете новость «Путину для полного сходства с Гитлером осталось застрелиться в бункере - Данилко». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Прогноз на март-2022 от астролога Влада Росса: чего ждать в начале весныПрогноз на март-2022 от астролога Влада Росса: чего ждать в начале весны Под угрозой 7 областей: в Генеральном штабе ВСУ предупреждают об активизации войск РФПод угрозой 7 областей: в Генеральном штабе ВСУ предупреждают об активизации войск РФ Какие страны поддержали Украину в войне с РоссиейКакие страны поддержали Украину в войне с Россией "Такого в РФ еще никогда не было": оккупанты потеряли более 1000 военных за сутки"Такого в РФ еще никогда не было": оккупанты потеряли более 1000 военных за сутки Комендантский час в Украине: где и со скольки действует, как накажут нарушителейКомендантский час в Украине: где и со скольки действует, как накажут нарушителей

Последние новости

04:10

Войска НАТО в Украине и помощь в битве с РФ: украинцы обратились к Альянсу

03:11

Из Беларуси летят в Украину истребители

02:49

В интересах Украины, или будут посланы, как корабль: Арахамия назвал РФ условие переговоров

02:37

Украина должна вступить в Евросоюз – в Брюсселе сделали заявление

02:07

Егорова огребла от дочери: Ровинская публично послала свою мать

Реклама
01:53

Россия готовит провокацию: хотят использовать жителей Херсона для захвата Киева

01:42

"Российские танчики встали на ночлег": ВСУ положили колонну военной техники в Киевской области

01:41

Украина подала иск в Гаагу против РФ: что нужно для поддержания дела

01:09

Путину для полного сходства с Гитлером осталось застрелиться в бункере - ДанилкоВидео

00:49

Армия стала больше на 100 тыс человек, РФ тактически отступает от Киева: сводки от Офиса Зеленского

00:24

Российские оккупанты нанесли ракетный удар на аэропорт в Николаеве

00:02

"Малороссы" и "русский мир": в РФ опозорились диким оправданием нападения на УкраинуВидео

27 февраля, воскресенье
23:52

"Требуйте от Путина остановить войну": глава МИД Украины Кулеба обратился к россиянамВидео

23:34

В Житомире Нацгвардия и полиция будут стрелять в мародеров на месте

23:16

Совбез ООН срочно созывает Генассамблею по Украине

23:15

Забудут о яхтах и самолетах: в Белом доме рассказали о санкциях против олигархов ПутинаВидео

23:13

Гонят оккупантов взашей: в Харькове пенсионер надавал тумаков автоматчику РФВидео

23:04

ЕС ожидает более 7 миллионов украинских беженцев из-за войны России

22:59

"Решающее значение для нашей безопасности": Германия объявила об отказе от газа из России

22:53

Гордон в эфире росТВ обматерил россиянВидео

Реклама
22:33

Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы

22:24

Макдональдс и KFC открывают кухни для нужд войны

22:21

Помощь на полмиллиарда евро: ЕС вооружит Украину истребителями и даст оружиеВидео

22:15

Без флага и гимна: ФИФА отобрала у России все международные матчи на ее территории

22:15

Херсонщина отжигает: в селе Любимовка цыгане угнали танк у военных РоссииВидео

21:59

"Враг сатанеет": Кличко предупредил киевлян о самой сложной ночиВидео

21:54

По методичкам НКВД: оккупанты РФ прикрываются украинскими детьми и женщинамиВидео

21:44

Турция закрывает пролив Босфор для кораблей ВМС РФ в Черном море

21:41

В захваченном Мелитополе голодные оккупанты разграбили 11 магазинов АТБ

21:34

Беларусь пригрозили отключить от системы SWIFTВидео

21:28

Украина настаивает на полном эмбарго на нефть и газ из России

21:24

В Запорожской области местные жители с мэром вышли навстречу российским танкам - они развернулисьВидео

21:23

Русские налетались. Что означают западные санкции?мнение

21:16

Эвакуации из Киева нет: Кличко объяснил ситуациюВидео

21:09

"Не сломаемся и не сдадимся": Арестович ответил на угрозу Путина ядерным оружием Украине

21:07

Минобороны Казахстана не будет отправлять военных в Украину

20:57

На Николаевщине местные жители разоружили четверых оккупантов РФВидео

20:53

Украинская ракета сбила российский самолет возле Николаева

20:27

Сбил 10 самолетов оккупантов РФ: в СБУ рассказали о легендарном Призраке КиеваВидео

20:25

ЕС поддержит Украину летальным оружием

Реклама
20:17

Около 70% украинцев считают, что Украина выстоит в войне с РФ, за Зеленского 91% - опрос

20:06

Пресс-секретарь Зеленского рассказал, что переговоры с Россией не начнутся еще несколько часов

19:54

Украина выпускает находящихся под стражей бойцов для защиты страны

19:50

ЕС профинансирует закупку и поставку оружия Украине

19:48

Месть за бомбежку Киева: украинский моряк в Испании затопил яхту путинского олигарха

19:35

Переговоры между Украиной и Россией еще не начались: названа причинаВидео

19:13

Путин уже использовал две трети военной силы для вторжения в Украину - CNN

19:13

Россия грозится обстреливать транспорт Запада с оружием для Украины

19:11

Резников: заставить нас сдать столицу не получится

19:04

Евросоюз полностью закрыл воздушное пространство для российской авиации

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять