Путину для полного сходства с Гитлером осталось застрелиться в бункере - Данилко

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, заявил, что президенту России Владимиру Путину для полного сходства с Адольфом Гитлером осталось застрелиться в бункере после войны против Украины.

"Я бы хотел российским людям, российским артистам, которые, конечно, боятся, сказать, чтобы они прочитали детское стихотворение Корнея Чуковского "Тараканище". Вот просто прочитайте его от начала до конца. Кого вы боитесь?", - сказал Данилко в эфире телеканала "Киев".

Он считает, что Путин пародист и делает все по сценарию фашистской Германии: "приемы, слова, как это все происходит".

"Да ты, конечно, уже в учебниках, Путин! Для того, чтобы быть окончательным Гитлером, тебе надо зайти в этот свой, б...дь, бункер и застрелиться на х…й!", - добавил певец.

Также артист сказал, что считает Путина сумасшедшим человеком.

Кроме того, Данилко признался, что виделся с президентом РФ на закрытой вечеринке в 2004 году.

"Если бы я знал, что такое будет, я б его убил", - отметил звезда и добавил, что Путин может ненавидеть Украину, но он ненавидит и свой народ, посылая людей на войну и страдания.

"Путин, ты не получишь Украину, получишь дулю", - заявил Данилко.

Сам артист на данный момент находится в Киеве и не планирует уезжать, периодически спускается в убежище.

Также он сказал, что никогда не пел фразу "Russia goodbye", но теперь будет: "После того, что началось сейчас, в песне I want you see буду петь только "Russia goodbye" (в оригинале Dancing Lasha Tumbai – ред.), и добавил, что звезды, которые поддерживают политику страны-агрессора вскоре будут страдать от стида.

Напомним, в России государственное агентство РИА Новости опубликовало материал под названием "Наступление России и нового мира", в котором оправдывается война, развязанная РФ против Украины.

