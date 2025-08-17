Леся Никитюк тяжело справляется с отсутствием мужа - он отреагировал не словом, а делом

Вкратце:
- Леся Никитюк призналась, что ей тяжело без Дмитрия Бабчука
- Избранник ведущей не оставил это заявление без внимания
Леся Никитюк два месяца назад родила первенца. Материнство радует ведущую, однако некоторые моменты в жизни с ребенком ей приходится переживать в одиночестве: ее избранник и отец ее сына Дмитрий Бабчук - военный, в связи с чем он не всегда может подставить звезде плече.
Сегодня Леся ощутила отсутствие Дмитрия особенно остро: в своем блоге она опубликовала фото, где ей самой пришлось разбираться с коробками и мебелью для малыша. "Тяжело без тебя", - обратилась она к Бабчуку.
Возлюбленный ведущей нашел способ поднять Никитюк настроение. Уже через несколько часов она опубликовала новое фото - красочный букет с запиской "Я всегда рядом" от Дмитрия.
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
