Леся Никитюк тяжело справляется с отсутствием мужа - он отреагировал не словом, а делом

Никитюк учится справляться с ребенком самостоятельно, пока возлюбленного нет рядом.

Леся Никитюк муж - как ведущая строит отношения на расстоянии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk, instagram.com/special_my_profession

Леся Никитюк призналась, что ей тяжело без Дмитрия Бабчука

Избранник ведущей не оставил это заявление без внимания

Леся Никитюк два месяца назад родила первенца. Материнство радует ведущую, однако некоторые моменты в жизни с ребенком ей приходится переживать в одиночестве: ее избранник и отец ее сына Дмитрий Бабчук - военный, в связи с чем он не всегда может подставить звезде плече.

Сегодня Леся ощутила отсутствие Дмитрия особенно остро: в своем блоге она опубликовала фото, где ей самой пришлось разбираться с коробками и мебелью для малыша. "Тяжело без тебя", - обратилась она к Бабчуку.

Возлюбленный ведущей нашел способ поднять Никитюк настроение. Уже через несколько часов она опубликовала новое фото - красочный букет с запиской "Я всегда рядом" от Дмитрия.

Леся Никитюк муж - как ведущая строит отношения на расстоянии / instagram.com/lesia_nikituk

Леся Никитюк муж - как ведущая строит отношения на расстоянии / instagram.com/lesia_nikituk

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

