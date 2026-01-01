Укр
Тарас и Елена Тополи воссоединились в Новый год — семейное фото

Кристина Трохимчук
1 января 2026, 12:42
762
Звездная пара вместе поехала на отдых.
Тарас Тополя и Елена Тополя вместе поехали в Карпаты
Тарас и Елена Тополи вместе поехали в Карпаты

Вы узнаете:

  • Тарас и Елена Тополи воссоединились после объявления о разводе
  • Чем они занимались на Новый год

Известные украинские певцы Тарас и Елена Тополи, которые недавно объявили о решении развестись, вместе с детьми отправились на праздничный отдых в Карпатах. В Instagram лидер группы "Антитіла" показал активный отдых с детьми.

В своем заявлении о разводе пара подчеркнула, что заранее решила все вопросы по поводу опеки над детьми, а позже Елена анонсировала их совместную поездку в Карпаты. Родители выполнили обещание и отвезли малышей в горы, где, вероятно, семья встретила Новый год.

Тарас Тополя
Тарас Тополя и Елена Тополя - дети

Тарас Тополя вместе с подросшими сыновьями выбрал активный досуг. Певец опубликовал фотографию с заснеженного склона, где катался с детьми на лыжах. Роман и Марк с удовольствием попозировали для сэлфи вместе с отцом. Также артист поздравил поклонников с Новым годом.

"Всем летит поздравление с Новым, прямо из сказочных заснеженных Карпат! Пусть будет лучшим, хотя бы в чем-то. Пусть самые родные будут живы, здоровы и рядом! И хорошая музыка будет, не пустая. И покой вокруг и внутри. И мир и правильная победа! Обнимаем морозными рукавицами", — подписал снимок Тополя.

Тарас Тополя с сыновьями
Тарас Тополя с сыновьями

Елена с младшей дочкой не попала в кадр, но артистка не упустила возможность поздравить поклонников с праздником в Instagram.

"Дорогие мои, 2025-й, спасибо, что выдержали вместе. 2026-му — спокойствия, объятий без страха, детского смеха и победы, которую мы все так ждем. Здоровья вам, любви и сил. Вы — лучшие", — пожелала певица.

Елена Тополя - развод с Тарасом Тополей
Елена Тополя - развод с Тарасом Тополей

О персоне: Елена Тополя

Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

