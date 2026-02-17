"Всегда рядом": Алена Омаргалиева впервые показала маму-красотку

Кратко:
- Алена Омаргалиева показала, как выглядит ее мама
- Певица поделилась их любимым вечерним ритуалом
Украинская певица Алена Омаргалиева унаследовала красоту и голос от своей матери. Впервые артистка показала ее в своем блоге в Instagram.
На видео мама звезды поет песню, которую сочинила вместе с дочерью. Алена признается: такие вечера, когда можно заняться творчеством в уютной атмосфере с близким человеком для нее - самые любимые.
"Сегодня хочу поделиться с вами самым ценным и любимым вечерним моментом... петь с мамой. Мамуля — человек, который, что бы ни случилось, всегда был рядом. Моя поддержка, пример и вдохновение. Вы знали, что моя мама поет? Наша экспромтом созданная песня. Спасибо, мама, что ты есть. За все, что ты делаешь, и за то, кем ты являешься для меня!" - подписала ролик Омаргалиева.
В комментариях певицу и ее маму засыпали комплиментами. Также поклонники требуют, чтобы Алена Омаргалиева записала вместе с мамой дуэт.
Смотрите видео, как выглядит мама Алены Омаргалиевой:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал о новой беременности Оли Цибульской. Украинская певица хочет подарить 11-летнему сыну сестричку и готовится уйти в декретный отпуск.
Также Владимир Дантес впервые рассказал о личной жизни на фоне слухов о разрыве с Дашей Кацуриной. Украинский артист ревностно оберегает то, что остается за кадром.
Читайте также:
- "Это не Могилевская": певице предъявили обвинение и заставили объясниться
- Причину убийства Ивасюка спустя 47 лет назвал известный композитор — детали
- "Входить обновленной": Мозговая заинтриговала праздничным имиджем
О персоне: Алена Омаргалиева
Алена Омаргалиева - украинская певица, автор песен и бывшая участница певческого дуэта TamerlanAlena. В июне 2020 года представила сольный проект Alena Omargalieva, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред