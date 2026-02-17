"Всегда рядом": Алена Омаргалиева впервые показала маму-красотку

Омаргалиева также раскрыла ее тайный талант.

https://stars.glavred.info/vsegda-ryadom-alena-omargalieva-vpervye-pokazala-mamu-krasotku-10741712.html Ссылка скопирована

Алена Омаргалиева новости - как выглядит мама Алены Омаргалиевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/omargalieva.alena

Кратко:

Алена Омаргалиева показала, как выглядит ее мама

Певица поделилась их любимым вечерним ритуалом

Украинская певица Алена Омаргалиева унаследовала красоту и голос от своей матери. Впервые артистка показала ее в своем блоге в Instagram.

На видео мама звезды поет песню, которую сочинила вместе с дочерью. Алена признается: такие вечера, когда можно заняться творчеством в уютной атмосфере с близким человеком для нее - самые любимые.

"Сегодня хочу поделиться с вами самым ценным и любимым вечерним моментом... петь с мамой. Мамуля — человек, который, что бы ни случилось, всегда был рядом. Моя поддержка, пример и вдохновение. Вы знали, что моя мама поет? Наша экспромтом созданная песня. Спасибо, мама, что ты есть. За все, что ты делаешь, и за то, кем ты являешься для меня!" - подписала ролик Омаргалиева.

В комментариях певицу и ее маму засыпали комплиментами. Также поклонники требуют, чтобы Алена Омаргалиева записала вместе с мамой дуэт.

Смотрите видео, как выглядит мама Алены Омаргалиевой:

Алена Омаргалиева новости - как выглядит мама Алены Омаргалиевой / фото: instagram.com/omargalieva.alena

Алена Омаргалиева новости - как выглядит мама Алены Омаргалиевой / фото: instagram.com/omargalieva.alena

Алена Омаргалиева новости - как выглядит мама Алены Омаргалиевой / фото: instagram.com/omargalieva.alena

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о новой беременности Оли Цибульской. Украинская певица хочет подарить 11-летнему сыну сестричку и готовится уйти в декретный отпуск.

Также Владимир Дантес впервые рассказал о личной жизни на фоне слухов о разрыве с Дашей Кацуриной. Украинский артист ревностно оберегает то, что остается за кадром.

Читайте также:

О персоне: Алена Омаргалиева Алена Омаргалиева - украинская певица, автор песен и бывшая участница певческого дуэта TamerlanAlena. В июне 2020 года представила сольный проект Alena Omargalieva, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред