"Всегда рядом": Алена Омаргалиева впервые показала маму-красотку

Анна Подгорная
17 февраля 2026, 23:35
27
Омаргалиева также раскрыла ее тайный талант.
Алена Омаргалиева
Алена Омаргалиева новости - как выглядит мама Алены Омаргалиевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/omargalieva.alena

Кратко:

  • Алена Омаргалиева показала, как выглядит ее мама
  • Певица поделилась их любимым вечерним ритуалом

Украинская певица Алена Омаргалиева унаследовала красоту и голос от своей матери. Впервые артистка показала ее в своем блоге в Instagram.

На видео мама звезды поет песню, которую сочинила вместе с дочерью. Алена признается: такие вечера, когда можно заняться творчеством в уютной атмосфере с близким человеком для нее - самые любимые.

"Сегодня хочу поделиться с вами самым ценным и любимым вечерним моментом... петь с мамой. Мамуля — человек, который, что бы ни случилось, всегда был рядом. Моя поддержка, пример и вдохновение. Вы знали, что моя мама поет? Наша экспромтом созданная песня. Спасибо, мама, что ты есть. За все, что ты делаешь, и за то, кем ты являешься для меня!" - подписала ролик Омаргалиева.

В комментариях певицу и ее маму засыпали комплиментами. Также поклонники требуют, чтобы Алена Омаргалиева записала вместе с мамой дуэт.

Смотрите видео, как выглядит мама Алены Омаргалиевой:

Мама Алены Омаргалиевой
Алена Омаргалиева новости - как выглядит мама Алены Омаргалиевой / фото: instagram.com/omargalieva.alena
Мама Алены Омаргалиевой
Алена Омаргалиева новости - как выглядит мама Алены Омаргалиевой / фото: instagram.com/omargalieva.alena
Мама Алены Омаргалиевой
Алена Омаргалиева новости - как выглядит мама Алены Омаргалиевой / фото: instagram.com/omargalieva.alena

О персоне: Алена Омаргалиева

Алена Омаргалиева - украинская певица, автор песен и бывшая участница певческого дуэта TamerlanAlena. В июне 2020 года представила сольный проект Alena Omargalieva, сообщает Википедия.

15:00

Райское наслаждение: рецепт рулета-блина "Баунти" на Масленицу 2026Видео

14:52

"Это не Могилевская": певице предъявили обвинение и заставили объяснитьсяВидео

14:31

Самый длинный в мире концерт длится 24 года: как такое возможно и когда он закончится

