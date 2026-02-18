Ирина Билык лишилась длинных волос: "Восторг на максимум"

Кратко:
- Ирина Билык примерила новый образ от Егора Андрюшина
- Визажист раскрыл ранее невиданную сторону артистки
Украинская певица Ирина Билык решила подготовиться к грядущей весне оригинальным способом. Она побаловала поклонников новой музыкой, которая прозвучала в необычном ролике.
При помощи звездного визажиста Егора Андрюшина артистка совершила полное перевоплощение. Билык видели и рыжей, и брюнеткой, и пепельной блондинкой, но с короткой стрижкой Ирина, похоже показалась впервые.
На видео, которое появилось в блоге Андрюшина в Instagram звезда позирует с короткими светлыми волосами, в косухе и с дерзким макияжем. Фанаты пришли в восторг от того, какой разной может быть певица.
Смотрите видео перевоплощения Ирины Билык:
О персоне: Ирина Билык
Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.
