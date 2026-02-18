Ирина Билык лишилась длинных волос: "Восторг на максимум"

Новый образ Билык вызвал большое удивление в Сети.

Ирина Билык сейчас - певица покорила новым образом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

Кратко:

Ирина Билык примерила новый образ от Егора Андрюшина

Визажист раскрыл ранее невиданную сторону артистки

Украинская певица Ирина Билык решила подготовиться к грядущей весне оригинальным способом. Она побаловала поклонников новой музыкой, которая прозвучала в необычном ролике.

При помощи звездного визажиста Егора Андрюшина артистка совершила полное перевоплощение. Билык видели и рыжей, и брюнеткой, и пепельной блондинкой, но с короткой стрижкой Ирина, похоже показалась впервые.

На видео, которое появилось в блоге Андрюшина в Instagram звезда позирует с короткими светлыми волосами, в косухе и с дерзким макияжем. Фанаты пришли в восторг от того, какой разной может быть певица.

Смотрите видео перевоплощения Ирины Билык:

Ирина Билык сейчас - певица покорила новым образом / фото: instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Билык сейчас - певица покорила новым образом / фото: instagram.com/bilyk_iryna

О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

