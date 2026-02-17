Кратко:
- Анна Asti с детства мечтала о собственной лошади
- Певица планирует построить ранчо
Певица Анна Asti, предавшая Украину и сбежавшая в террористическую РФ, отправилась в Испанию ради "пополнения семьи". Соответствующий пост она написала в Instagram.
"Сейчас я в Испании, ищу самых прекрасных андалузских лошадей для пополнения нашей семьи", - поделилась артистка.
Она призналась, что планирует построить ранчо "для любителей и профессионалов".
По словам Asti, она с детства грезила о собственной лошади, но это желание исполнилось лишь в 2025 году. Теперь у певицы 12 лошадей и один пони.
О персоне: Анна Асти
Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) - певица родом из Черкасс, бывшая солистка группы Artik & Asti, сообщает Википедия. Артистка стала на сторону оккупантов, полностью переехала жить в Россию после 24 февраля 2022 года, где работает, и ни словом не обмолвилась про полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины.
