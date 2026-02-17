Укр
"Для пополнения семьи": певица Анна Asti срочно покинула Россию

Виталий Кирсанов
17 февраля 2026, 15:57
Певица Анна Asti отправилась в Испанию ради андалузских лошадей.
  • Анна Asti с детства мечтала о собственной лошади
  • Певица планирует построить ранчо

Певица Анна Asti, предавшая Украину и сбежавшая в террористическую РФ, отправилась в Испанию ради "пополнения семьи". Соответствующий пост она написала в Instagram.

"Сейчас я в Испании, ищу самых прекрасных андалузских лошадей для пополнения нашей семьи", - поделилась артистка.

Она призналась, что планирует построить ранчо "для любителей и профессионалов".

По словам Asti, она с детства грезила о собственной лошади, но это желание исполнилось лишь в 2025 году. Теперь у певицы 12 лошадей и один пони.

О персоне: Анна Асти

Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) - певица родом из Черкасс, бывшая солистка группы Artik & Asti, сообщает Википедия. Артистка стала на сторону оккупантов, полностью переехала жить в Россию после 24 февраля 2022 года, где работает, и ни словом не обмолвилась про полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины.

шоу-бизнес новости шоу бизнеса новости Испании Анна Asti
