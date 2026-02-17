"Для пополнения семьи": певица Анна Asti срочно покинула Россию

Певица Анна Asti отправилась в Испанию ради андалузских лошадей.

https://stars.glavred.info/dlya-popolneniya-semi-pevica-anna-asti-srochno-pokinula-rossiyu-10741556.html Ссылка скопирована

Певица Анна Asti отправилась в Испанию ради лошадей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/asti

Кратко:

Анна Asti с детства мечтала о собственной лошади

Певица планирует построить ранчо

Певица Анна Asti, предавшая Украину и сбежавшая в террористическую РФ, отправилась в Испанию ради "пополнения семьи". Соответствующий пост она написала в Instagram.

"Сейчас я в Испании, ищу самых прекрасных андалузских лошадей для пополнения нашей семьи", - поделилась артистка. видео дня

Она призналась, что планирует построить ранчо "для любителей и профессионалов".

По словам Asti, она с детства грезила о собственной лошади, но это желание исполнилось лишь в 2025 году. Теперь у певицы 12 лошадей и один пони.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что победительница Национального отбора на Евровидение-2026 LELEKA оконфузилась во время исполнения конкурсной песни. У артистки сорвался голос во время пения ноты, которая стала фишкой номера.

Также беременная певица Алина Гросу выложила фотографии с возлюбленным и рассказала, как развивались их отношения. Алина подчеркнула, что в жизни пара не скрывается и их часто видят вместе, но в соцсетях она продолжает скрывать лицо избранника.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Анна Асти Анна Asti (настоящее имя Анна Дзюба) - певица родом из Черкасс, бывшая солистка группы Artik & Asti, сообщает Википедия. Артистка стала на сторону оккупантов, полностью переехала жить в Россию после 24 февраля 2022 года, где работает, и ни словом не обмолвилась про полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред