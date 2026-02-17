Укр
  1. Новости
  3. Stars

Где сейчас Галина Безрук: как живет предательница Украины и звезда "Домика на счастье"

Кристина Трохимчук
17 февраля 2026, 11:00
Галина Безрук живет и работает в РФ.
Где сейчас находится Галина Безрук
Где сейчас находится Галина Безрук / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Галина Безрук

Вы узнаете:

  • Где сейчас живет Галина Безрук
  • Что актриса говорит про войну
  • Почему Безрук предала Украину

Украинская актриса и уроженка Краматорска Галина Безрук получила широкую популярность после участия в проекте "Домик на счастье". Несмотря на любовь украинского зрителя, знаменитость решила переехать в РФ и молчать о войне. Главред расскажет, что сейчас происходит с актрисой, которая предала Украину.

Почему Галина Безрук уехала в РФ

Актриса Галина Безрук переехала в РФ в 2015 году. Тогда она вышла замуж за российского актера Артема Алексеева и решила строить личное счастье. Однако оно продлилось недолго — спустя пять лет брака супруги развелись. Безрук сообщала, что страдала от домашнего насилия со стороны психически неуравновешенного мужа, поэтому приняла решение завершить отношения. Алексеев действительно некоторое время находился в психиатрической клинике. В этом браке у Галины и Артема родилась дочь.

Галина Безрук - дочь
Галина Безрук - дочь / фото: instagram.com, Галина Безрук

Украинская актриса Наталья Корецкая в интервью OBOZ.UA рассказала, как личная жизнь повлияла на позицию Галины Безрук.

"Мы знали и ее, и ее мужа, российского актера Артема Алексеева, вместе работали. Они познакомились в Украине, играли в одном проекте главные роли влюбленной пары, а потом влюбились в реальной жизни. Мне кажется, что даже в самом начале Артем писал моему мужу что-то вроде "держитесь", но не более того. С мужем она уже развелась, они не живут вместе. Что касается ее позиции — каждый человек делает свой выбор. Иногда люди выбирают то, где им теплее… Она просто сделала такой выбор", — сообщила Корецкая.

Галина Безрук - семья
Галина Безрук - семья / фото: instagram.com, Галина Безрук

Где сейчас Маша из сериала "Домик на счастье"

Сейчас Галина Безрук продолжает жить в РФ. Актриса работает в Москве, реализуя мечту о ролях в мюзиклах. Именно это могло стать главной причиной, по которой Галина не задержалась в Украине — Назар Заднипровский в разговоре с Дмитрием Гордоном отметил, что она всегда мечтала о музыкальном формате, который не был широко развит на родине.

"А я сказал: "Бросай его или приезжайте сюда с дочерью". А она отвечает: "Что мне здесь делать? Я актриса мюзик-холла, а здесь нет этого". Она не драматическая актриса, а в первую очередь певица. А там у нее главные роли в мюзик-холле. Она выбрала работу, а не страну", — считает Заднипровский.

Галина Безрук - фильмы и сериалы
Галина Безрук - фильмы и сериалы / фото: instagram.com, Галина Безрук

Галина Безрук — личная жизнь

Актриса нашла в стране-агрессоре не только работу, но и новую любовь: после скандального развода с Артемом Алексеевым Галина Безрук закрутила роман с дирижером Арсентием Ткаченко. Отношения развивались стремительно, и уже весной 2025 года артистка родила вторую дочь. Сейчас Галина живет в Москве и воспитывает двоих детей, окончательно выбрав личное благополучие в России вопреки осуждению со стороны украинских коллег и поклонников.

Галина Безрук и Арсентий Ткаченко
Галина Безрук и Арсентий Ткаченко / фото: instagram.com, Галина Безрук

Галина Безрук о войне в Украине

Звезда "Домика на счастье" предпочла молчать о войне в Украине, чтобы спокойно жить и зарабатывать в стране-агрессоре. Она открыто заявила, что для нее семейное счастье важнее политики. Также Галина сообщила, что родители, которые остались в Киеве, понимают ее позицию.

"Мои родители живут в Киеве. Я счастлива, что они и другие родственники очень адекватные люди, прекрасно понимающие, что я своими маленькими женскими руками не решу проблему двух стран. Так что конфликтов у нас нет. Но многие коллеги, с которыми мы хорошо общались в Украине, от меня отвернулись, с ними пришлось прервать общение", — прокомментировала свою позицию росСМИ Безрук.

Галина Безрук - позиция
Галина Безрук - позиция / фото: instagram.com, Галина Безрук

Реакция украинских актеров на предательство Галины Безрук

Украинские звезды резко отреагировали на позицию коллеги. О предательстве Безрук высказались известные актрисы, которые ранее делили с ней съемочную площадку.

"Наши отношения изменились — их больше нет. Мне не интересно, как она живет сейчас. Да, мне было больно, ведь Галя была хорошая актриса, добрый, светлый человек. Была… Не знаю, какая она теперь", — призналась в интервью OBOZ.UA Виталина Библив.

"Что касается ее позиции — каждый человек делает свой выбор. Иногда люди выбирают то, где им теплее… Она просто сделала такой выбор", — высказалась Наталия Корецкая для OBOZ.UA.

Украинские актеры о Галине Безрук
Украинские актеры о Галине Безрук / фото: instagram.com, Галина Безрук

"Галя Безрук, которая выбрала остаться в России с ребенком, строить свою карьеру там, то с ней я не готова работать. Даже если после окончания войны она скажет: "Моя родная Украина, я тебя люблю". Нет, потому что это была сознательная позиция выбрать РФ. Это нормально, это ее выбор. Я тоже в какой-то степени ее понимаю, почему она так поступила. Мы всегда делаем выбор либо из любви, либо из страха. Она сделала выбор из страха. Она боялась, что здесь ее ничего не ждет, из-за страха за своего ребенка, свою семью, карьеру она живет там", — заявила Наталка Денисенко в интервью "Украинской правде".

О персоне: Галина Безрук

Галина Безрук – украинская и российская актриса, певица. В 2012 году стала финалисткой вокального шоу "Голос країни 2". Актриса сериалов "Слуга народа", "Последний мо**аль" и "Домик к счастью".
Умалчивает российско-украинскую войну и остается жить и работать в России.

