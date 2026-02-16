Укр
Читать на украинском
"Его не пугает": влюбленная Боржемская заговорила о свадьбе

Кристина Трохимчук
16 февраля 2026, 17:54
Марина Боржемская наслаждается личным счастьем.
Марина Боржемская про новый роман
Марина Боржемская отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Марина Боржемская

Вы узнаете:

  • Марина Боржемская рассказала о новом возлюбленном
  • Планирует ли пара свадьбу

Известная украинская фитнес-тренер Марина Боржемская поделилась новыми подробностями отношений с возлюбленным и рассказала, планирует ли пара свадьбу. В комментарии Радио Люкс Боржемская призналась, что ее партнера не пугает ее публичность.

По словам Марины, они с избранником до сих пор не съехались из-за жизненных обстоятельств. Знаменитости приходится жить на два города. В Киеве тренера удерживает работа, а в Виннице сейчас проживают ее дети. Боржемская отметила, что партнера не смущает публичность возлюбленной, однако во время знакомства он даже не догадывался о ее медийном статусе.

видео дня
Марина Боржемская показала мужчину и поразмышляла о любви
Марина Боржемская показала мужчину / фото: instagram.com, Марина Боржемская

"Он не знал, кто я. Вижу, что (узнаваемость — прим. ред.) его не пугает, нормально к этому относится. Мы не живем вместе. Живем на два города", — призналась тренер.

Марина также высказалась о возможной свадьбе. Она считает, что для нее важнее иметь рядом достойного и ответственного мужчину, а штамп в паспорте не является главным условием крепких отношений. Поэтому сейчас Боржемская наслаждается новым этапом личной жизни и не строит далеко идущих планов.

Марина Боржемская
Марина Боржемская - личная жизнь / фото: instagram.com, Марина Боржемская

"Над этим пока не думала. Я не считаю, что это может повлиять на отношения. Если человек ответственный, то он ответственный как с кольцом и штампом в паспорте, так и без него. Поэтому для меня не принципиально", — высказалась Боржемская.

Марина Боржемская
Марина Боржемская / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что муж российской певицы родом из Украины Наташи Королевой публично раскритиковал внешний вид своей жены. Танцор Сергей Глушко, подверг критике фигуру супруги, заявив, что ей необходимо избавиться от лишних килограммов.

Также несмотря на службу в другом городе, муж Елены Кравец нашел возможность навестить жену и неожиданно вышел на сцену с букетом цветов. Этот трогательный жест не только растрогал актрису, но и поставил точку в слухах о возможном разводе пары.

О персоне: Марина Боржемская

Марина Боржемская стала известной, как жена украинского боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".
В 1999 году Боржемская и Узелков поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.
Сейчас Марина сама воспитывает сына Роберта и дочь Оливию от Узелкова.

новости шоу бизнеса Марина Боржемская
