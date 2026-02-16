От иноагента к секретному агенту: сын Галкина раскрыл его тайну

Кратко:
- В Сети появилось новое видео Максима Галкина, снятое его сыном
- В кадре юморист раскрыл себя с новой стороны
За свою карьеру Максим Галкин примерил множество образов - артистичная натура комика вышла далеко за пределы разговорного жанра. Однако есть все же роль, которую шоумен воплотил впервые.
В этом Галкину помог его 12-летний сын Гарри. Мальчик в своем объективе раскрыл секретную сторону Максима с большим умением.
К задумке отец и сын подошли с особым креативом: в кадре Максим Галкин появился в образе Джеймса Бонда - агента 007. "Слушай, Гарри, а сними меня, будто я Джеймс Бонд. Такой агент 007", - предложил сыну он.
Артист профессионально выскакивал из-за кустов, загадочно выглядывал из-за деревьев и вместе с псом вел настоящую слежку. В комментариях к видео поклонники оценили чувство юмора и актерское мастерство мужа Аллы Пугачевой.
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
