От иноагента к секретному агенту: сын Галкина раскрыл его тайну

Анна Подгорная
16 февраля 2026, 10:29
Максим Галкин обнаружил в себе новый талант.
Максим Галкин, Алла Пугачева
Максим Галкин сейчас - комик при помощи сына стал секретным агентом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

  • В Сети появилось новое видео Максима Галкина, снятое его сыном
  • В кадре юморист раскрыл себя с новой стороны

За свою карьеру Максим Галкин примерил множество образов - артистичная натура комика вышла далеко за пределы разговорного жанра. Однако есть все же роль, которую шоумен воплотил впервые.

В этом Галкину помог его 12-летний сын Гарри. Мальчик в своем объективе раскрыл секретную сторону Максима с большим умением.

К задумке отец и сын подошли с особым креативом: в кадре Максим Галкин появился в образе Джеймса Бонда - агента 007. "Слушай, Гарри, а сними меня, будто я Джеймс Бонд. Такой агент 007", - предложил сыну он.

Артист профессионально выскакивал из-за кустов, загадочно выглядывал из-за деревьев и вместе с псом вел настоящую слежку. В комментариях к видео поклонники оценили чувство юмора и актерское мастерство мужа Аллы Пугачевой.

Максим Галкин
Максим Галкин сейчас - комик при помощи сына стал секретным агентом / фото: instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин
Максим Галкин сейчас - комик при помощи сына стал секретным агентом / фото: instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин
Максим Галкин сейчас - комик при помощи сына стал секретным агентом / фото: instagram.com/maxgalkinru
Максим Галкин
Максим Галкин сейчас - комик при помощи сына стал секретным агентом / фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.

На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.

О персоне: Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

