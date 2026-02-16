"Скажу все, как есть": что произошло с детьми Елены Тополи после слива ее видео

Вы узнаете:
Известная украинская певица Елена Тополя, которая пострадала от слива интимного видео, рассказала подробности инцидента. В интервью Рамине Эсхакзай она поделилась, как скандал повлиял на ее троих маленьких детей.
По словам артистки, шантажисты целенаправленно использовали нарратив о том, что слитое видео может дойти до ее детей и испортить им жизнь. Несмотря на это, Тополя не поддалась на угрозы.
"Это такая операция по уничтожению моей репутации. Боты давили на то, что я мать, у меня дети и что они могут увидеть и услышать", — рассказала Елена.
Несмотря на то, что видео все-таки попало в сеть, певица не считает, что это отразится на ее детях. Елена делает все, чтобы оградить малышей от этой информации, но признается — если когда-нибудь они узнают о произошедшем, мама найдет слова, чтобы объяснить им ситуацию.
"Я хорошая мать – сделаю так, чтобы они не увидели и не услышали. Или я им скажу все, как есть. Я ничего плохого не сделала. И это не оправдание, а факт", — подчеркнула звезда.
Елена Тополя — скандал со слитым видео
Певица Елена Тополя стала жертвой тщательно спланированного шантажа: 23-летний киевлянин тайно снял артистку на скрытую камеру и требовал деньги за нераспространение видео. Знакомство началось с подстроенного ДТП, после чего злоумышленник втерся в доверие к звезде, используя психологические манипуляции и подарки. Артистка не пошла на условия преступника, и он выполнил угрозы, выложив видео в сеть. Елена Тополя обратилась в полицию — в результате подозреваемый задержан, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
О персоне: Елена Тополя
Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.
