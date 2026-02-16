Укр
"Скажу все, как есть": что произошло с детьми Елены Тополи после слива ее видео

Кристина Трохимчук
16 февраля 2026, 11:39
107
Елена Тополя дала первое большое интервью.
Елена Тополя интервью
Елена Тополя интервью / скрин из видео

Вы узнаете:

  • Елена Тополя рассказала, как ее шантажировали интимным видео
  • Как отреагировали дети Елены Тополи на скандал

Известная украинская певица Елена Тополя, которая пострадала от слива интимного видео, рассказала подробности инцидента. В интервью Рамине Эсхакзай она поделилась, как скандал повлиял на ее троих маленьких детей.

По словам артистки, шантажисты целенаправленно использовали нарратив о том, что слитое видео может дойти до ее детей и испортить им жизнь. Несмотря на это, Тополя не поддалась на угрозы.

видео дня
Тарас Тополя
Елена Тополя - дети / фото: instagram.com, Тарас Тополя

"Это такая операция по уничтожению моей репутации. Боты давили на то, что я мать, у меня дети и что они могут увидеть и услышать", — рассказала Елена.

Несмотря на то, что видео все-таки попало в сеть, певица не считает, что это отразится на ее детях. Елена делает все, чтобы оградить малышей от этой информации, но признается — если когда-нибудь они узнают о произошедшем, мама найдет слова, чтобы объяснить им ситуацию.

"Я хорошая мать – сделаю так, чтобы они не увидели и не услышали. Или я им скажу все, как есть. Я ничего плохого не сделала. И это не оправдание, а факт", — подчеркнула звезда.

Елена Тополя у Рамины Эсхакзай
Елена Тополя у Рамины Эсхакзай / скрин из видео

Елена Тополя — скандал со слитым видео

Певица Елена Тополя стала жертвой тщательно спланированного шантажа: 23-летний киевлянин тайно снял артистку на скрытую камеру и требовал деньги за нераспространение видео. Знакомство началось с подстроенного ДТП, после чего злоумышленник втерся в доверие к звезде, используя психологические манипуляции и подарки. Артистка не пошла на условия преступника, и он выполнил угрозы, выложив видео в сеть. Елена Тополя обратилась в полицию — в результате подозреваемый задержан, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Елена Тополя
Елена Тополя / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что украинская актриса Оксана Лада, которая строит карьеру в Голливуде, рассказала о личной трагедии. Звезда сериала "Клан Сопрано" потеряла на фронте в Украине своего двоюродного брата, который добровольно пошел защищать Родину.

Также на 84-м году жизни скончалась народная артистка Украины, легендарная оперная певица Людмила Юрченко. Одной из самых ярких страниц её творческой биографии стала блестящая победа в престижном европейском конкурсе, где она обошла знаменитых соперников и достойно представила Украину.

О персоне: Елена Тополя

Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

21:24

Армия РФ продвинулась на горячем участке фронта: в DeepState показали изменения

20:51

Почему Запад начал проигрывать конкуренцию Китаю?мнение

20:37

"Я моложе Путина": Зеленский заявил о том, что диктатору РФ осталось недолго

