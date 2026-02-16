"Разревелась": муж Елены Кравец застал ее врасплох после слухов о разводе

Сергей Кравец сделал неожиданный сюрприз звездной жене.

Елена Кравец встретилась с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Кравец

Украинская актриса и бывшая участница "Квартала 95" Елена Кравец вызвала обсуждения в сети намеками на разрыв с Сергеем Кравцом. Однако неожиданно муж звезды решил развеять слухи о разводе и появился на ее концерте. Видео трогательной встречи Кравец опубликовала в Instagram.

Супруги встретились во время спектакля Елены в городе Днепр. Оказалось, что Сергей стал военнослужащим и в тот момент находился в другом городе. Несмотря на службу, Кравец нашел возможность увидеть любимую в День всех влюбленных и приехал к ней. Мужчина вышел на сцену с цветами.

Реакция Елены Кравец на появление мужа / скрин из видео

"Тут я принимаю цветы и ничего не подозреваю. И тут вижу его! Это мой муж! Я не понимаю ничего, ведь он в другом городе служит. Тут он говорит, что приехал буквально на спектакль и назад, увидеться со мной", — рассказала Елена.

Увидев супруга, актриса не сдержала эмоций. Пара была очень растрогана встречей и вытирала слезы. Сергей и Елена крепко обнялись и держались за руки.

"Разревелась. Не помню вообще, что говорила в тот момент. Растерялась совсем... Реву и благодарю", — поделилась Кравец.

Елена Кравец - личная жизнь / скрин из видео

Звезда призналась, что не ожидала такого сюрприза от супруга и осталась под большим впечатлением.

"14 февраля в Днепре спектакль заканчивался, а сюрприз от Сергея, моего мужа, только начинался. Не буду скрывать — поражена", — призналась актриса

Елена Кравец / инфографика: Главред

О персоне: Елена Кравец Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

