Александр Пономарев показал редкое фото 19-летнего сына: "Счастливый отец"

Украинский известный певец Александр Пономарев поделился с поклонниками воспоминаниями о сыне Александре и как он взрослел.
Как стало известно из соцсетей артиста, 15 февраля парню исполнилось 19 лет. Напомним, Александр родился в браке артиста с Викторией Мартынюк.
Пономарев опубликовал детские фото парня, а также недавние и тепло поздравил сына.
"Сегодня в моей семье праздник — день рождения у сына! Многая и благая лета тебе, сын, с Божьим благословением!" — отметил певец.
Поклонники Пономарева мгновенно отреагировали на публикацию и буквально засыпали парня комплиментами и поздравлениями.
"Поздравляем! Пусть будет счастливым и здоровым на радость семье в мирной стране";
"Поздравления счастливому отцу и красавчику сыночку!";
"Поздравляю! Желаю крепкого здоровья и хорошей судьбы!", - написали в комментариях.
О персоне: Александр Пономарев
Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.
