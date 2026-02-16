Александр Пономарев показал редкое фото 19-летнего сына: "Счастливый отец"

Александр Пономарев показал, как вырос его сын.

Александр Пономарев показал сына Александра / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Пономарев

Александр Пономарев удивил повзрослевшим сыном

Украинский известный певец Александр Пономарев поделился с поклонниками воспоминаниями о сыне Александре и как он взрослел.

Как стало известно из соцсетей артиста, 15 февраля парню исполнилось 19 лет. Напомним, Александр родился в браке артиста с Викторией Мартынюк.

Пономарев опубликовал детские фото парня, а также недавние и тепло поздравил сына.

"Сегодня в моей семье праздник — день рождения у сына! Многая и благая лета тебе, сын, с Божьим благословением!" — отметил певец.

Сын Александра Пономарева / фото: скрин instagram.com, Александр Пономарев

Поклонники Пономарева мгновенно отреагировали на публикацию и буквально засыпали парня комплиментами и поздравлениями.

"Поздравляем! Пусть будет счастливым и здоровым на радость семье в мирной стране";

"Поздравления счастливому отцу и красавчику сыночку!";

"Поздравляю! Желаю крепкого здоровья и хорошей судьбы!", - написали в комментариях.

Поздравления для сына Александра Пономарева / фото: instagram.com, Александр Пономарев

Александр Пономарев / инфографика: Главред

О персоне: Александр Пономарев Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

