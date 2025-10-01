Красавчик-блондин: Пономарев показал, как выглядел 25 лет назад

Вы узнаете:
Украинский певец Александр Пономарев поделился с поклонниками архивным снимком, сделанным более 25 лет назад. Артист опубликовал черно-белое фото в своем Instagram, на котором его трудно узнать.
На фотографии начала 2000-х годов молодой Пономарев позирует в светлой рубашке с короткой прической, окрашенной в блонд. Тогда исполнителю было около 27 лет, и именно так выглядел певец в своей юности.
Также Александр Пономарев рассказал подписчикам жизненную историю. Артист признался, что, сидя за рулем, заметил интересную закономерность: водители на дорогих авто чаще получают преимущество на дороге, тогда как владельцев более простых машин пропускают значительно реже.
Впрочем, певец решил изменить подход и начал сам играть в собственную "игру": всегда пропускает других водителей, представляя, что за рулем - его близкие или друзья. По словам Пономарева, это добавляет положительных эмоций и дарит приятное ощущение благодарности от других, а времени на дороге он при этом совсем не теряет.
"В спину к тебе летят не проклятия, а благодарность. Ты прямо чувствуешь эту положительную энергию. И от этого ехать становится легче и радостнее. И еще, я не заметил потери времени", - написал артист.
Ранее Главред сообщал, что бывшая жена Александра Пономарева заявила о домашнем насилии в их браке. Нынешний муж Мозговой, украинский певец Дэвид Аксельрод, рассказал, что знал о проблемах в ее браке с Пономаревым, однако выяснять отношения с Александром не пытался.
Также в начале августа Александр Пономарев подтвердил, что состоит в фактическом браке, но официального пока не заключал. Тогда же появились слухи о том, что певец строит отношения со своим концертным директором - девушкой по имени София, которая младше его на 17 лет.
О персоне: Александр Пономарев
Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.
