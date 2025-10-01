Красавчик-блондин: Пономарев показал, как выглядел 25 лет назад

Украинский певец показал архивное фото, на котором его не узнать.

https://stars.glavred.info/krasavchik-blondin-ponomarev-pokazal-kak-vyglyadel-25-let-nazad-10702916.html Ссылка скопирована

Александр Пономарев показал фото себя 25 лет назад / Коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Пономарев

Вы узнаете:

Александр Пономарев засветил себя на фото 25-летней давности

Как выглядел певец в начале нулевых

Украинский певец Александр Пономарев поделился с поклонниками архивным снимком, сделанным более 25 лет назад. Артист опубликовал черно-белое фото в своем Instagram, на котором его трудно узнать.

На фотографии начала 2000-х годов молодой Пономарев позирует в светлой рубашке с короткой прической, окрашенной в блонд. Тогда исполнителю было около 27 лет, и именно так выглядел певец в своей юности.

видео дня

Также Александр Пономарев рассказал подписчикам жизненную историю. Артист признался, что, сидя за рулем, заметил интересную закономерность: водители на дорогих авто чаще получают преимущество на дороге, тогда как владельцев более простых машин пропускают значительно реже.

Александр Пономарев в молодости / фото: instagram.com, Александр Пономарев

Впрочем, певец решил изменить подход и начал сам играть в собственную "игру": всегда пропускает других водителей, представляя, что за рулем - его близкие или друзья. По словам Пономарева, это добавляет положительных эмоций и дарит приятное ощущение благодарности от других, а времени на дороге он при этом совсем не теряет.

"В спину к тебе летят не проклятия, а благодарность. Ты прямо чувствуешь эту положительную энергию. И от этого ехать становится легче и радостнее. И еще, я не заметил потери времени", - написал артист.

Александр Пономарев / инфографика: Главред

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что бывшая жена Александра Пономарева заявила о домашнем насилии в их браке. Нынешний муж Мозговой, украинский певец Дэвид Аксельрод, рассказал, что знал о проблемах в ее браке с Пономаревым, однако выяснять отношения с Александром не пытался.

Также в начале августа Александр Пономарев подтвердил, что состоит в фактическом браке, но официального пока не заключал. Тогда же появились слухи о том, что певец строит отношения со своим концертным директором - девушкой по имени София, которая младше его на 17 лет.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Александр Пономарев Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред