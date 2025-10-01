Вырванные двери и окна: известный комик остался без жилья после тяжелой операции

Террористическая атака РФ разрушила квартиру звезды "Лиги Смеха" Александра Венедчука.

Александр Венедчук пострадал от атаки РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Венедчук

РФ совершила террористическую атаку на Киев

Квартира Александра Венедчука пострадала от прилета

Во время российской атаки на Киев в ночь на 28 октября пострадала квартира известного украинского комика Александра Венедчука, он же Веня из команды "Ветерани космічних військ". Юморист недавно перенес сложную операцию из-за кровоизлияния в мозг. Об этом комик сообщил в своем Instagram.

Как можно понять из поста Александра, его квартира стала одной з пострадавших из-за террористического удара РФ, который уничтожил целую улицу в пригороде Киева. После тяжелой операции тяжелобольному комику пришлось самостоятельно убирать поврежденные двери и окна, а также приводить квартиру в порядок.

Квартира Александра Венедчука разрушена после атаки РФ / фото: instagram.com, Александр Венедчук

"Жизнь? Две недели назад мне сделали операцию. Два дня назад - полностью разрушена улица! Я у себя дома убираю вырванные двери и окна с заложенными ушами! Убираю стекло, замешанное с вазонами, мониторами и светом!", — написал в социальной сети комик.

Несмотря на тяжелые жизненные обстоятельства, комик сохраняет позитивный настрой и рассказал, чему его научили трудности.

Александр Венедчук рассказал о последствиях атаки / фото: instagram.com, Александр Венедчук

"Этот год дал мне переосмыслить многое, но он еще не закончился. Уважайте друзей, любите и берегите родных. Обнимаю", — пожелал поклонникам юморист.

Раньше Главред сообщал, что звезда "Лиги смеха" Александр Степаненко откровенно признался, что изменял своей жене и рассказал, как это повлияло на их отношения. По словам Степаненко, толчком к измене стала его растущая популярность.

Также украинский комик Александр Венедчук, он же Веня из команды Лиги смеха "Ветерани космічних військ", перенес кровоизлияние в мозг. С потерей сознания и судорогами всего тела его доставили в больницу, где провели экстренную операцию.

О шоу: Лига Смеха Лига Смеха - телевизионное юмористическое шоу от Студии Квартал-95, сообщает Википедия. Впервые вышло на экраны в феврале 2015 года. После начала полномасштабной войны в Украине проэкт приобрел не только развлекательную, но и благотворительную миссию. Так команды-участники обновленного шоу "Лига Смеха. Волонтерский десант" сражаются за право осуществления благотворительной инициативы для украинских защитников.

