Влюбленные Даниэль Салем и Lida Lee приняли серьезное решение - детали

Кратко:
- Лида Ли и Даниэль Салем перестали скрывать, что они пара
- Влюбленные сделали друг другу необычный подарок
Шоумен и воин Даниэль Салем и певица Lida Lee (Лидия Скорубская) 23 декабря подтвердили, что состоят в романтических отношениях - прежде пара настаивала, что их объединяет лишь дружба. О своих отношениях влюбленные заявили очень творчески - клипом к новому треку Ли "Схожі" стали кадры из ее совместной жизни с Салемом.
Теперь, когда влюбленные больше не скрываются, они решили связать свои судьбы необычным образом, и сделали парные татуировки. На тыльной стороне руки певицы красуется слово "Схожі", написанное почерком Даниэля, на его - та же надпись, написанная Лидией.
"Для нас это не просто очередные татуировки, а особое воспоминание, которое останется навсегда", - написала певица в своем блоге в Instagram.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Тарас Тополя вызверился на журналистку на вопрос о разводе - в начале декабря он и Елена Тополя объявили о расставании после 12 лет вместе.
Также украинский пианист-виртуоз Евгений Хмара впервые рассказал о проблемах жены со здоровьем. По его словам семье пришлось пережить непростой период из-за ужасных болей, от которых страдала Дарья.
Читайте также:
- "Не захлебнитесь": Елена Мозговая дерзко приструнила хейтеров
- "Мира нам всем": знаменитости поздравили читателей Главреда с Новым годом
- Ирина Билык заинтриговала переменами: "Билык - это любовь"
О персоне: Lida Lee
Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред