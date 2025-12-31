Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Влюбленные Даниэль Салем и Lida Lee приняли серьезное решение - детали

Анна Подгорная
31 декабря 2025, 17:21
40
Теперь будущее Салема и Ли связано навсегда.
Даниэль Салем, Lida Lee
Даниэль Салем и Lida Lee вместе - влюбленные сделали парные татуировки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/daniel_jihad_salem, instagram.com/lidalee_official

Кратко:

  • Лида Ли и Даниэль Салем перестали скрывать, что они пара
  • Влюбленные сделали друг другу необычный подарок

Шоумен и воин Даниэль Салем и певица Lida Lee (Лидия Скорубская) 23 декабря подтвердили, что состоят в романтических отношениях - прежде пара настаивала, что их объединяет лишь дружба. О своих отношениях влюбленные заявили очень творчески - клипом к новому треку Ли "Схожі" стали кадры из ее совместной жизни с Салемом.

Теперь, когда влюбленные больше не скрываются, они решили связать свои судьбы необычным образом, и сделали парные татуировки. На тыльной стороне руки певицы красуется слово "Схожі", написанное почерком Даниэля, на его - та же надпись, написанная Лидией.

видео дня

"Для нас это не просто очередные татуировки, а особое воспоминание, которое останется навсегда", - написала певица в своем блоге в Instagram.

Даниэль Салем, Lida Lee
Даниэль Салем и Lida Lee вместе - влюбленные сделали парные татуировки / фото: instagram.com/lidalee_official

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Тарас Тополя вызверился на журналистку на вопрос о разводе - в начале декабря он и Елена Тополя объявили о расставании после 12 лет вместе.

Также украинский пианист-виртуоз Евгений Хмара впервые рассказал о проблемах жены со здоровьем. По его словам семье пришлось пережить непростой период из-за ужасных болей, от которых страдала Дарья.

Читайте также:

О персоне: Lida Lee

Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Даниэль Салем
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
18 часов без света и блэкаут: какие регионы в 2026 году могут остаться без электричества

18 часов без света и блэкаут: какие регионы в 2026 году могут остаться без электричества

17:45Украина
"Еле откачали": Кадырова срочно госпитализировали в Москве, что известно

"Еле откачали": Кадырова срочно госпитализировали в Москве, что известно

17:28Мир
Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского – Лукашенко

Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского – Лукашенко

17:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь

С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

Отключение света в Украине — графики на 31 декабря (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 31 декабря (обновляется)

Последние новости

18:00

Естественная красота: Екатерина Усик показала, как выглядит с утра без макияжа

17:45

18 часов без света и блэкаут: какие регионы в 2026 году могут остаться без электричества

17:28

"Еле откачали": Кадырова срочно госпитализировали в Москве, что известно

17:28

Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского – Лукашенко

17:21

Влюбленные Даниэль Салем и Lida Lee приняли серьезное решение - детали

Цены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январеЦены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январе
17:20

"Звучали оскорбления из-за национальности": В Польше группа нападавших жестоко избила украинца

16:57

Доллар и евро резко подешевели в начале года: новый курс валют на 1 января

16:27

"Мы хотим устроить бой": Усик назвал сроки нового поединка

15:46

Трамп обозвал Келлога "идиотом" из-за слов о Зеленском - что он сказал

Реклама
15:34

"Нож в сердце": близкий друг Каменских раскрыл истинное желание пары

15:32

Жизнь трех знаков зодиака резко изменится к лучшему: к кому идет счастье

14:57

Больные и безграмотные: Коордштаб впервые назвал число пленных россиян в Украине

14:55

За день до Нового года цены рванули вверх: в Укране подорожали базовые продукты

14:52

Украинцам объяснили, почему не стоит говорить "с прошедшим" и "с наступающим"

14:31

Высыхает на глазах: 82-летняя Регина Дубовицкая напугала Сеть

13:50

Очень вкусная закуска за 15 минут: рецепт бюджетного рулета на Новый год

13:49

В США весь 2025 год шла внутренняя война за Украину – NYT

13:46

Ирина Билык заинтриговала переменами: "Билык - это любовь"

13:15

Курс доллара в январе 2026: банкир ответил, ждать ли сюрпризов в начале года

13:13

"Мира нам всем": знаменитости поздравили читателей Главреда с Новым годом

Реклама
12:54

Страны Европы могут разместить в Украине тысячи военных – подробности

12:41

Погодный удар под Новый год: Украину накрыли морозы, метели и сильный ветер

12:39

"Не захлебнитесь": Елена Мозговая дерзко приструнила хейтеров

12:35

Солнечные панели больше не нужны: новое устройство клеят прямо на стены

12:21

Путин отдал новый приказ по фронту: СМИ узнали, что должна сделать армия РФ

12:14

Два ангелочка: Михаил Поплавский впервые показал "секретных" внуков

12:07

Война РФ против Украины в январе пересечет историческую черту: в чем Путин превзойдет Гитлера

11:55

Отключение света в Украине — графики на 31 декабря (обновляется)

11:35

Почти 100 часов без света: в Вышгороде восстановили электроснабжение

11:28

Гороскоп на завтра 1 января: Львам - сюрпризы, Стрельцам - приятная встреча

11:26

69-летний Мэл Гибсон бросил 35-летнюю маму своего ребенка

11:18

Обращаться к гадалкам — тяжкий грех: священник объяснил, чем это чреватоВидео

11:12

Россиянам утерли нос: над городом в Донецкой области подняли украинский флаг

11:05

Никакой плесени и налета: "ленивый" способ делает душ идеально чистым за минутуВидео

11:03

Праздничная классика СССР: как выглядел новогодний стол практически в каждой семье

10:25

Европа настроена скептически: о чем предупреждали Зеленского перед встречей с Трампом

10:13

Слава Каминская показала подросшую дочь: как она выглядит

10:07

Новый год без переедания: эксперт назвала правила, которые спасут от набора веса

10:02

Лунный календарь стрижек на январь 2026

09:56

"Атака" как повод: РФ возобновила ультиматумы и заявления о капитуляции Украины - ISW

Реклама
09:50

С пивом и на песке: Кейт и Уильям поделились ранее не опубликованными фото

09:28

РФ не может погрузить в блэкаут Украину, но существует другая угроза - эксперт

09:09

Гороскоп Таро на завтра 1 января: Козерогам - скачок карьеры, Весам - достижения

08:54

Часть украинцев могут не отключать от света: Кабмин готовит важное решение

08:46

С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

08:40

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

08:27

Дочь Джессики Альбы будет учиться в одном из лучших университетов мира

08:19

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 31 декабря (обновляется)

08:10

Критично для врага на фронте: партизаны устроили диверсию на территории РФ

08:10

РФ срочно засекретила местонахождение и передвижения Путинамнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять