Влюбленные Даниэль Салем и Lida Lee приняли серьезное решение - детали

Теперь будущее Салема и Ли связано навсегда.

https://stars.glavred.info/vlyublennye-daniel-salem-i-lida-lee-prinyali-sereznoe-reshenie-detali-10728506.html Ссылка скопирована

Даниэль Салем и Lida Lee вместе - влюбленные сделали парные татуировки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/daniel_jihad_salem, instagram.com/lidalee_official

Кратко:

Лида Ли и Даниэль Салем перестали скрывать, что они пара

Влюбленные сделали друг другу необычный подарок

Шоумен и воин Даниэль Салем и певица Lida Lee (Лидия Скорубская) 23 декабря подтвердили, что состоят в романтических отношениях - прежде пара настаивала, что их объединяет лишь дружба. О своих отношениях влюбленные заявили очень творчески - клипом к новому треку Ли "Схожі" стали кадры из ее совместной жизни с Салемом.

Теперь, когда влюбленные больше не скрываются, они решили связать свои судьбы необычным образом, и сделали парные татуировки. На тыльной стороне руки певицы красуется слово "Схожі", написанное почерком Даниэля, на его - та же надпись, написанная Лидией.

видео дня

"Для нас это не просто очередные татуировки, а особое воспоминание, которое останется навсегда", - написала певица в своем блоге в Instagram.

Даниэль Салем и Lida Lee вместе - влюбленные сделали парные татуировки / фото: instagram.com/lidalee_official

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Тарас Тополя вызверился на журналистку на вопрос о разводе - в начале декабря он и Елена Тополя объявили о расставании после 12 лет вместе.

Также украинский пианист-виртуоз Евгений Хмара впервые рассказал о проблемах жены со здоровьем. По его словам семье пришлось пережить непростой период из-за ужасных болей, от которых страдала Дарья.

Читайте также:

О персоне: Lida Lee Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред