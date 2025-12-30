Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Не могла ходить - настолько сильная боль": пианист Хмара впервые рассказал о проблемах жены

Анна Подгорная
30 декабря 2025, 23:44
17
Евгений Хмара признался, что пережил с возлюбленной один из самых сложных периодов в жизни.
Евгений Хмара с семьей
Евгений Хмара жена - пианист рассказал о здоровье Odara / коллаж: Главред, фото: instagram.com/evgenykhmara

Читайте больше:

  • Что произошло с женой Евгения Хмары
  • Как сейчас себя чувствует Дарья

Украинский пианист Евгений Хмара дал редкий комментарий о своей семье. В 2022 году он и его супруга Дарья (Odara) пережили непростой период - когда женщина носила под сердцем третьего ребенка музыканта, у нее начались проблемы со здоровьем.

Об этом Хмара рассказал в интервью Славе Демину. Нерв Дарьи в спине оказался сильно зажат, из-за чего она постоянно испытывала кошмарные боли. Увы, из-за беременности она не могла принимать лекарства и необходимую медицинскую помощь.

видео дня

"Проблемы со спиной у Дашеньки, когда она была беременной третьим, - это был очень сложный период. Я бы сказал, что один из самых сложных. У нее очень был зажат нерв. Ты ничем не можешь помочь, ты все это видишь и просто ничего не можешь сделать. Это был зажат нерв, она была беременной, нельзя было никаких лекарств, препаратов. Она сильная у меня. Я думаю, что если бы это был не такой сильный человек, то очень мало бы кто мог пройти этот путь. Она не могла ходить. Это была настолько сильная боль. Она спазмами подходила. Это был один из самых сложных периодов моей жизни", - вспоминает Евгений. К счастью, сейчас здоровье Дарьи пришло в норму.

Евгений Хмара
Евгений Хмара жена - пианист рассказал о здоровье Odara / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал о подготовке Александры Кучеренко к новому году. Модель в социальных сетях раскрыла свой новогодний секрет "любви с первого взгляда".

Также украинская певица Руслана высказалась о громком скандале на Евровидении-2026 - бойкот конкурсу объявили пять стран из-за участия в нем Израиля.

Читайте также:

О персоне: Евгений Хмара

Евгений Хмара - украинский композитор, пианист-виртуоз. 2012 — финалист телешоу "Україна має талант". 2014—2018 — пианист шоу "X-Фактор". 2021 — судья в телешоу "Співають всі", сообщает Википедия. Выпустил шесть музыкальных альбомов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Евгений Хмара новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Графики отключений на 31 декабря: будут ли дома украинцев со светом на Новый год

Графики отключений на 31 декабря: будут ли дома украинцев со светом на Новый год

21:52Украина
Зеленский определился с кандидатурой главы ОП: СМИ узнали, кто это

Зеленский определился с кандидатурой главы ОП: СМИ узнали, кто это

21:35Политика
"Принято стратегическое решение": стало известно, покинут ли ВСУ Покровск

"Принято стратегическое решение": стало известно, покинут ли ВСУ Покровск

21:03Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом

С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

Китайский гороскоп на завтра 31 декабря: Лошадям - конфликт, Козлам - обиды

Китайский гороскоп на завтра 31 декабря: Лошадям - конфликт, Козлам - обиды

Гороскоп Таро на 31 декабря: Водолеям - честность, Стрельцам - пересмотреть приоритеты

Гороскоп Таро на 31 декабря: Водолеям - честность, Стрельцам - пересмотреть приоритеты

Последние новости

00:14

Джордж Клуни с детьми покидает США - что произошло

30 декабря, вторник
23:56

Настоящее "горе на колесах": эксперты назвали самый проблемный автомобильный бренд

23:44

"Не могла ходить - настолько сильная боль": пианист Хмара впервые рассказал о проблемах жены

22:59

Как Путин Трампа "гнилой селедкой" накормилмнение

22:58

Покупать или ждать: эксперты спрогнозировали стоимость жилья в Украине в 2026 году

Новый год Киев и Киевская область встретят без света - ПопенкоНовый год Киев и Киевская область встретят без света - Попенко
22:25

Супруги нашли капсулу времени: пара раскрыла давнюю тайну своего дома

22:24

Популярная голливудская актриса похудела на ошеломительные 22 кг

21:52

Графики отключений на 31 декабря: будут ли дома украинцев со светом на Новый год

21:35

Зеленский определился с кандидатурой главы ОП: СМИ узнали, кто это

Реклама
21:32

Тополя вызверился на журналистку на вопрос о разводе

21:24

Владимир Зеленский заболел - что с ним случилось

21:03

"Принято стратегическое решение": стало известно, покинут ли ВСУ Покровск

20:25

Социологический опрос: показатели доверия к БЭБ выросли почти вдвое

19:58

Гороскоп на завтра 31 декабря: Скорпионам - волнение, Весам - прибыль

19:55

Победительница "Холостяка-13" выходит замуж: кто станет ее мужем

19:16

Арестован продюсер российской группы "Ласковый май"

19:14

Гарантии безопасности для Украины: Зеленский назвал ключевые условия и роль США

19:11

Деколонизация топонимии: в Киеве убрали фамилию Чайковского из названия музакадемии

19:10

Дроны, которых не было на Валдае. Почему именно так соврал Путин?мнение

18:28

Представляет серьезную угрозу: чем опасна соль, которой зимой борются с гололедом

Реклама
18:19

"Никакой обработки и ретуши": Ольга Сумская поделилась своими "честными" фото

18:16

Новый год-2026: что категорически нельзя делать 31 декабря

17:52

Путин "отжал" в Крыму "дачу Януковича" и построил себе шикарный дворец – ФБКФотоВидео

17:48

Поздравления с наступающим Новым Годом 2026: картинки и пожелания

17:28

"Моя группа сыграла последний концерт": Хлывнюк высказался про циничное преступление РФ

17:26

РФ "взяли города" только на словах: какова реальная ситуация в Мирнограде и Гуляйполе

17:04

Литва готовится взрывать мосты на границе с РФ и Беларусью – СМИ

16:41

Россия готовит массированную атаку на Украину: какие регионы под прицелом

16:32

Финал "Очень странных дел": дата выхода и главные события последнего эпизодаВидео

16:27

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявили обязательную эвакуацию

16:06

Зима под угрозой блэкаута: эксперт озвучил тревожный сценарий для столицы эксклюзив

15:52

"Мир на горизонте": Туск назвал новые сроки завершения войны

15:45

Четыре знака зодиака, которые становятся лучшими матерями, чем дочерьми

15:25

"В Украине уничтожили карьеры": переход Каменских на русский возмутил Славу Демина

15:16

С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом

15:15

Почему 31 декабрь нельзя садиться за стол в черной одежде: какой церковный праздник

15:00

Сибига четко ответил на "беспокойство" Моди относительно "атаки" на резиденцию Путина

14:49

Путинистка Кудрявцева срочно покинула Россию на фоне нервного срыва

14:15

Крещение будет по-новому: церковный календарь на январь 2026

14:05

Сырский анонсировал изменения в перехвате Шахедов: какой будет новая тактика

Реклама
13:45

Боржемская показалась со взрослыми детьми от покойного Узелкова - детали

13:34

Джамала перепела новогодний хит Верки Сердючки на украинском языкеВидео

13:11

Начались морозы: садовод рассказал, что стоит сделать в саду и на огородеВидео

13:01

Сильные морозы начнут отступать: синоптик назвала дату потепления в Украине

12:15

Что нельзя хранить в подвале: вещи, которые испортятся быстрее всего

12:14

"Политику в сторону": Руслана высказалась про громкий скандал на Евровидении

12:11

Лунный календарь на январь 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

12:07

"Влюбился с первого взгляда": Александра Кучеренко раскрыла свой новогодний секрет

12:05

"Самое страшное": известный певец потерял голос прямо на концерте

12:03

Его обожали даже богачи из Европы: какой десерт был визитной карточкой Киева

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять