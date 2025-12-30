"Не могла ходить - настолько сильная боль": пианист Хмара впервые рассказал о проблемах жены

Евгений Хмара признался, что пережил с возлюбленной один из самых сложных периодов в жизни.

Евгений Хмара жена - пианист рассказал о здоровье Odara / коллаж: Главред, фото: instagram.com/evgenykhmara

Украинский пианист Евгений Хмара дал редкий комментарий о своей семье. В 2022 году он и его супруга Дарья (Odara) пережили непростой период - когда женщина носила под сердцем третьего ребенка музыканта, у нее начались проблемы со здоровьем.

Об этом Хмара рассказал в интервью Славе Демину. Нерв Дарьи в спине оказался сильно зажат, из-за чего она постоянно испытывала кошмарные боли. Увы, из-за беременности она не могла принимать лекарства и необходимую медицинскую помощь.

"Проблемы со спиной у Дашеньки, когда она была беременной третьим, - это был очень сложный период. Я бы сказал, что один из самых сложных. У нее очень был зажат нерв. Ты ничем не можешь помочь, ты все это видишь и просто ничего не можешь сделать. Это был зажат нерв, она была беременной, нельзя было никаких лекарств, препаратов. Она сильная у меня. Я думаю, что если бы это был не такой сильный человек, то очень мало бы кто мог пройти этот путь. Она не могла ходить. Это была настолько сильная боль. Она спазмами подходила. Это был один из самых сложных периодов моей жизни", - вспоминает Евгений. К счастью, сейчас здоровье Дарьи пришло в норму.

Евгений Хмара жена - пианист рассказал о здоровье Odara / Скриншот YouTube

О персоне: Евгений Хмара Евгений Хмара - украинский композитор, пианист-виртуоз. 2012 — финалист телешоу "Україна має талант". 2014—2018 — пианист шоу "X-Фактор". 2021 — судья в телешоу "Співають всі", сообщает Википедия. Выпустил шесть музыкальных альбомов.

