"Мира нам всем": знаменитости поздравили читателей Главреда с Новым годом

Элина Чигис
31 декабря 2025, 13:13
35
Звезды поздравляют украинцев с Новым годом и желают веры, силы и внутренней опоры.
Екатерина Бужинская, Павел Зибров
Знаменитости пожелали украинцам счастливого Нового года / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Бужинская, Павел Зибров

Накануне Нового 2026 года украинские знаменитости обратились с искренними словами поддержки. В своих поздравлениях они говорят о выдержке, вере в Победу, внутренней силе и способности находить свет и гармонию даже в самые сложные времена, сообщает Главред.

ANGELA, певица

Новый год - это еще один шанс поверить в себя и не изменять своим мечтам.

видео дня

Я желаю, чтобы в 2026 году у вас было больше смелости жить так, как чувствует сердце, больше любви - к себе и к миру, и больше светлых моментов, которые хочется хранить в памяти.

Пусть этот год принесет тепло, внутреннюю силу и вдохновение даже в самых простых вещах. Желаю, чтобы сердце не зачерствело, чтобы мечты не откладывались "на потом", а любовь к жизни побеждала страх.

Мира нам всем, единства, веры - и обязательно Победы!

АНЖЕЛА
ANGELA / фото: пресс-служба

Игорь Целип, певец

Еще один год нашей борьбы, нашей силы и нашей несокрушимости. Я желаю Украине Победы, а каждой семье - дождаться своих, сохранить дом, тепло и надежду. Желаю выдержки - той, что помогает выстоять, когда кажется, что сил уже нет.

Пусть в 2026 год будет о настоящем - искренние эмоции, живую музыку, близких людей рядом и веру в завтрашний день.

Верим, что новый год приблизит нас к спокойной жизни в свободной и сильной стране.

С Новым годом!

Игорь Целип
Игорь Целип / фото: пресс-служба

Галина Денисюк, стилист

С Новым годом! Пусть 2026 год принесет вам покой в сердце, тепло в душе и ощущение себя настоящих. Пусть это будет год не идеальности, а принятия - своих решений, желаний и темпа жизни.

Желаю, чтобы в новом году вы чаще выбирали то, что придает уверенности, легкости и радости - в стиле, в мыслях, в ежедневных мелочах и больших мечтах. Чтобы рядом были люди, с которыми хорошо молчать и смеяться, и чтобы каждый день имел свой смысл.

Пусть 2026 год будет о внутренней опоре, красоте без напряжения и гармонии с собой. О свете, который не угасает, и вере в то, что все лучшее - впереди.

Галина Денисюк
Галина Денисюк / фото: пресс-служба

JULIK, певец

Этот Новый год мы встречаем с особым ощущением. Уже не с наивными желаниями, а с осознанием цены каждого утра, каждого объятия, каждой возможности просто жить и творить.

Война научила нас ценить простое - свет в доме, голос близких, музыку, которая поддерживает, когда трудно. Научила быть сильными, даже когда болит. И быть благодарными тем, кто сегодня держит для нас небо.

Я хочу, чтобы в новом году мы не потеряли веры. Чтобы любовь оставалась нашим главным оружием, а единство - силой, которая ведет вперед. Пусть 2026-й станет годом света, побед и новых смыслов. Для каждого из нас. Для Украины.

С Новым годом. Мы выстоим.

ЮЛИК
JULIK / фото: пресс-служба

Павел Зибров, Народный артист Украины

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Новым годом и искренне желаю веры, силы духа и света в сердце. Пусть в каждом доме царят тепло, согласие и надежда на лучшее.

Спасибо нашим воинам за мужество, защиту и возможность встречать Новый год с верой в будущее.

Пусть грядущий год принесет добро, мир и светлые перемены в каждый дом.

Павел Зибров
Павел Зибров / фото: пресс-служба

Екатерина Бужинская, Народная артистка Украины

Этот Новый год снова приходит к нам во время испытаний. Уже не впервые мы встречаем его с мыслями о тех, кто на передовой, кто потерял дом, кто ждет, кто борется. Война изменила нас, но не сломала - она обнажила самое главное: нашу силу, единство и любовь к Украине.

Я верю, что именно с этой верой мы должны входить в новый год. Беречь друг друга, поддерживать, говорить слова любви и не бояться мечтать - даже тогда, когда больно. Потому что мечты сегодня тоже форма борьбы.

Пусть 2026 год станет годом справедливости, мира и больших украинских побед. Пусть в каждой семье будет свет, тепло и надежда. А в сердце - уверенность: мы победим.

Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская / фото: пресс-служба

Сергей Танчинец, лидер группы Без Обмежень

Поздравляю всех с наступающими праздниками и Новым годом!

Желаю в новом году больше светлых моментов, вдохновения, простых радостей и веры в то, что наша неизбежная Украинская Победа обязательно скоро наступит.

Безмерная благодарность Силам обороны Украины за стойкость и за возможность миллионам семей встречать эти праздники дома. Вечная память всем Героям, павшим за свободу Украины.

Слава Украине! Слава Героям!

'Мира нам всем': знаменитости поздравили читателей Главреда с Новым годом

Роман Скорпион

Друзья, поздравляю с наступающим Новым годом!

Желаю, чтобы 2026-й был добрым и светлым для каждого из нас.

Берегите родных и близких. Цените моменты проведенные вместе. Верьте в чудеса - они случаются, а мечты точно осуществляются.

До встречи в новом году!

Роман Скорпион
Роман Скорпион / фото: пресс-служба

