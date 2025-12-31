Два ангелочка: Михаил Поплавский впервые показал "секретных" внуков

Дедушка с гордостью похвастался юными именинниками.

Михаил Поплавский сейчас - как выглядят внуки Михаила Поплавского / коллаж: Главред, фото: instagram.com/poplavskiy_michail

У Михаила Поплавского двое внуков

В честь их Дня рождения деятель показал фото мальчиков

Украинский певец и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский в канун Нового года отметил сразу два особенных праздника: 30 декабря родились двое его внуков - Егор и Алексей. Они - дети единственного официального сына Михаила Михайловича Александра.

Поплавские-младшие разные по возрасту, но отмечают День рождения в один день. Старшему, Егору, исполнилось 11 лет. Возраст Алексея деятель не раскрывает.

Он впервые показал обоих мальчиков в своем блоге в Instagram на поздравительной открытке. "Поздравляю с Днем рождения любимых внуков - Егора и Алексея. Желаю здоровья, мирного неба и счастливой судьбы! Растите на радость родителям и дедушке!" - написал поющий ректор.

Михаил Поплавский сейчас - как выглядят внуки Михаила Поплавского / фото: instagram.com/poplavskiy_michail

О персоне: Михаил Поплавский Михаил Поплавский - украинский певец и ректор Киевского национального университета культуры и искусств в 1995—2015 годах, доктор педагогических наук, профессор, народный артист Украины (2008), народный депутат Украины IV, VII и VIII созывов, с 2022 года глава Аграрной партии Украины. По данным Википедии, Поплавский - лауреат антипремии Академическое недостоинство 2016 в номинации "Токсичный ректор".

