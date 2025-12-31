Два ангелочка: Михаил Поплавский впервые показал "секретных" внуков

Вкратце:
- У Михаила Поплавского двое внуков
- В честь их Дня рождения деятель показал фото мальчиков
Украинский певец и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский в канун Нового года отметил сразу два особенных праздника: 30 декабря родились двое его внуков - Егор и Алексей. Они - дети единственного официального сына Михаила Михайловича Александра.
Поплавские-младшие разные по возрасту, но отмечают День рождения в один день. Старшему, Егору, исполнилось 11 лет. Возраст Алексея деятель не раскрывает.
Он впервые показал обоих мальчиков в своем блоге в Instagram на поздравительной открытке. "Поздравляю с Днем рождения любимых внуков - Егора и Алексея. Желаю здоровья, мирного неба и счастливой судьбы! Растите на радость родителям и дедушке!" - написал поющий ректор.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что победительница "Холостяка-13" выходит замуж. Инна Белень повстречала свою судьбу вскоре после расставания с Александром Тереном.
Также Джамала перепела новогодний хит Верки Сердючки на украинском языке. Певица представила свинг-версию песни "Новогодняя", которая очень понравилась поклонникам.
Читайте также:
- Владимир Зеленский заболел - что с ним случилось
- Тополя вызверился на журналистку на вопрос о разводе
- "Не могла ходить - настолько сильная боль": пианист Хмара впервые рассказал о проблемах жены
О персоне: Михаил Поплавский
Михаил Поплавский - украинский певец и ректор Киевского национального университета культуры и искусств в 1995—2015 годах, доктор педагогических наук, профессор, народный артист Украины (2008), народный депутат Украины IV, VII и VIII созывов, с 2022 года глава Аграрной партии Украины.
По данным Википедии, Поплавский - лауреат антипремии Академическое недостоинство 2016 в номинации "Токсичный ректор".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред